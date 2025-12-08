UD Las Palmas - Mirandés: partido, goles y resultado, en directo
Fútbol en directo ·Partido entre la UD Las Palmas y el Mirandés de la Segunda División. Siga el minuto a minuto, todos los goles y el resultado en directo
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:09
16:19
Jonathan Viera se cuela en el once titular.
16:18
¿Tienen ganas de ver el once de la UD? Hay una novedad importante. Les va a gustar. O no.
16:16
El Racing remontó y venció por 2-3, por lo que es líder en solitario. El Dépor, por su parte, cayó contra el Castellón, que está solo un puesto por debajo de Las Palmas ya.
16:16
Es más, si la UD Las Palmas gana hoy daría caza al Deportivo de La Coruña, igualando a puntos con los gallegos en la segunda posición de la tabla.
16:14
Ahora, en el Estadio de Gran Canaria, la UD Las Palmas debe levantarse para que no se escapen los puestos de ascenso directo.
16:13
Se cortó así la racha amarilla de siete jornadas seguidas sin perder.
16:13
Recordemos que la UD Las Palmas llega al encuentro tras haber perdido en casa del Castellón por 1-0.
16:11
En breve les daremos las alineaciones de ambos equipos. ¿Esperan alguna novedad en la UD Las Palmas?
16:11
¿Cómo va ese puente? ¿Hay ganas de ver el partido?
16:10
Muy buenas tardes a todos y todas. Desde CANARIAS7 arrancamos con el directo del encuentro entre la UD Las Palmas y el Mirandés.
4-4-2
Dinko Horkas
portero
Marvin Park
defensa
Sergio Barcia
defensa
Mika Mármol
defensa
Enrique Clemente
defensa
Viti Rozada
centrocampista
Enzo Loiodice
centrocampista
Lorenzo Amatucci
centrocampista
Francisco Jesús Crespo García
delantero
Milos Lukovic
delantero
Manu Fuster
centrocampista
4-4-2
Igor Nikic
portero
Toni Tamarit
delantero
Juan Gutiérrez
defensa
Iker Córdoba
defensa
Fernando Medrano
defensa
Álex Cardero
centrocampista
Rafel Bauzà
centrocampista
Thiago Helguera
centrocampista
Pablo Pérez
defensa
Alberto Marí
delantero
Carlos Fernández
delantero
%
LPM
%
MIR
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
