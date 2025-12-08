Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

LaLiga Hypermotion Jornada 17 L08/12 ·

Escudo Unión Deportiva Las Palmas

Las Palmas

17:30h.

Mirandés

Escudo Club Deportivo Mirandés
[ALTERNATIVE TEXT]

LPM

[ALTERNATIVE TEXT]

MIR

Viera, en el Gran Canaria. Cober

UD Las Palmas - Mirandés: partido, goles y resultado, en directo

Fútbol en directo ·

Partido entre la UD Las Palmas y el Mirandés de la Segunda División. Siga el minuto a minuto, todos los goles y el resultado en directo

Minuto a minuto

Kevin Fontecha Pérez

Kevin Fontecha Pérez

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:09

16:19

Jonathan Viera se cuela en el once titular.

16:18

¿Tienen ganas de ver el once de la UD? Hay una novedad importante. Les va a gustar. O no.

16:16

El Racing remontó y venció por 2-3, por lo que es líder en solitario. El Dépor, por su parte, cayó contra el Castellón, que está solo un puesto por debajo de Las Palmas ya.

16:16

Es más, si la UD Las Palmas gana hoy daría caza al Deportivo de La Coruña, igualando a puntos con los gallegos en la segunda posición de la tabla.

16:14

Ahora, en el Estadio de Gran Canaria, la UD Las Palmas debe levantarse para que no se escapen los puestos de ascenso directo.

16:13

Se cortó así la racha amarilla de siete jornadas seguidas sin perder.

16:13

Recordemos que la UD Las Palmas llega al encuentro tras haber perdido en casa del Castellón por 1-0.

16:11

En breve les daremos las alineaciones de ambos equipos. ¿Esperan alguna novedad en la UD Las Palmas?

16:11

¿Cómo va ese puente? ¿Hay ganas de ver el partido?

16:10

Muy buenas tardes a todos y todas. Desde CANARIAS7 arrancamos con el directo del encuentro entre la UD Las Palmas y el Mirandés.

Ver más

Alineación y estadísticas

4-4-2

Alineación

Dinko Horkas

portero

Marvin Park

defensa

Sergio Barcia

defensa

Mika Mármol

defensa

Enrique Clemente

defensa

Viti Rozada

centrocampista

Enzo Loiodice

centrocampista

Lorenzo Amatucci

centrocampista

Francisco Jesús Crespo García

delantero

Milos Lukovic

delantero

Manu Fuster

centrocampista

4-4-2

Alineación

Igor Nikic

portero

Toni Tamarit

delantero

Juan Gutiérrez

defensa

Iker Córdoba

defensa

Fernando Medrano

defensa

Álex Cardero

centrocampista

Rafel Bauzà

centrocampista

Thiago Helguera

centrocampista

Pablo Pérez

defensa

Alberto Marí

delantero

Carlos Fernández

delantero

Estadísticas

%

MIR

LPM

%

MIR

MIR

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

