Lluvia de medallas para Canarias en distintas competiciones

La vela ligera canaria se cuelga once medallas en cuatro competiciones nacionales celebradas esta Semana Santa en distintos puntos de Cataluña y Baleares. Las tres medallas de oro corresponden a las clase 29er, 420 y Optimist.

En Portocolom Martina Lodos/ Martina Díaz (RCNGC) se han proclamado campeonas de España en categoría femenina de la clase 29er. Las 'martinas' ganan también la medalla de bronce absoluta en el Campeonato de España organizado por el club náutico de esta localidad mallorquina.

Las otras dos medallas de oro obtenidas este domingo por regatistas canarios también la ganan chicas: Sara Díaz /Lola Hernández (RCNGC) lo hacen en la categoría sub 17 femenina de la Copa de España de 420, que ha organizado el Club Náutico Arenal (Mallorca), y Marta Mansito (RCNT), en Optimist categoría sub 13 femenino, en el Campeonato de España disputado en El Masnou (Barcelona),

Al segundo escalón del podio en la Copa de España de la Clase 420 se suben Paula e Isabel Laiseca (RCNGC), plata femenina absoluta y 7ªs de la general, y Miguel Morales y Alejandro Martín (RCNA), medalla de plata sub 17 masculina.

También obtuvo una medalla de plata Patricia Caballero (RCNGC), que se proclama subcampeona de España en la clase Ilca 4 en la categoría sub 16 femenina, en el Campeonato de España organizado por el Club Náutico de Ibiza.

También en Ibiza, Pol Nuñez se cuelga el bronce (sub 16 masculino) en ILCA 4, así como Miguel Padrón y Silvia Medina en Optimist. El primero en la sub 16 M y la segunda en la categorías sub 13 femenina.

Alejandra Pérez (RCNGC) y Mar Betancor (RCNA) se cuelgan el bronce sub 19 femenino en la Copa de España de la Clase 420.

Amplia representación

Un total de 56 regatistas canario s procedentes de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife y pertenecientes a seis clubes náuticos, han representado a la Real Federación Canaria de Vela en cuatro citas nacionales esta Semana Santa. Han competido en Ibiza, Mallorca y El Masnou (Barcelona).

La climatología ha deparado toda suerte de situaciones en los distintos campos de regata. Entre los 20 nudos (con picos 30) y fuerte oleaje del primer día de la regata de 29er en Portocolom, que obligó a dejar los barcos en tierra, a las encalmadas que impidieron la competición en al menos una jornada en el caso de los Optimist y los Ilca 4, hubo días espléndidos aunque muy complicados en la mayoría de las ocasiones.