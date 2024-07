Leo Alexsander, nueva incorporación del CV Guaguas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de julio 2024, 14:36 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La entidad grancanaria, con la plantilla ya cerrada, anuncia la penúltima llegada al vestuario amarillo. El receptor de 27 años, que mide 196 cm, tendrá su primera experiencia en la élite del voleibol español. Ha desarrollado su carrera en Brasil, pero también ha jugado en Arabia Saudí.

«Cuando me llamaron al club me alegré mucho, además de haber escuchado grandes cosas del equipo por parte de mi agente, mi compañero de agencia me dijo que el club es muy bueno con la gente. Por eso, el Guaguas es ahora uno de los mejores del mundo. Así que mi elección fue rápida: querer estar en este equipo durante esta temporada», expresa el jugador.

Alexsander reconoce que sus expectativas son las mejores posibles, «ya estoy preparándome en Brasil para llegar a Canarias y reunirme con mis compañeros y mi entrenador para que juntos trabajemos duro y consigamos todos los objetivos de la temporada y poder jugar la Champions y ser campeón, espero dar lo mejor de mí y ayude a sumar lo máximo posible a este gran equipo».

«Espero que sea una gran temporada para mí y para todo el equipo, para que podamos ganar títulos en todas las competiciones en las que participamos y dar lo mejor de nosotros en la cancha. Llego a este club con muchas ganas y coraje de trabajar duro cada día, vengo a sumar. Jugar en otro país será muy gratificante y el poder está en el mejor equipo de España es aún mejor», concluye.