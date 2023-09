El Hospital La Paloma Pueblo Guanche amplía su dominio

El Hospital La Paloma Pueblo Guanche no se cansa de conseguir títulos. El bote liderado por José Ponce se proclamó campeón por tercera semana consecutiva. Tras conquistar el Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias y el Campeonato Aguas de Teror, la embarcación de Barranquillo Don Zoilo se hizo este sábado con la Copa Isla de Gran Canaria y amenaza con hacer pleno si logra vencer el Trofeo Federación el próximo 16 y 17 de septiembre.

El Concurso Cabildo de Gran Canaria puso el broche de oro a la competición copera. Hospital La Paloma Pueblo Guanche y Portuarios Puerto de La Luz llegaban a este último concurso igualados en la general y siendo aspirantes a conquistar la Copa Isla de Gran Canaria. Los dos botes sabían que se jugaban mucho y lucharon por imponerse a su rival, con el hándicap de salir desde las últimas posiciones y teniendo que negociar las tradicionales balizas que lucían en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.

Precisamente, la primera baliza, la de Cardoso, fue todo un espectáculo. El Chacalote A Blue Thing in the Cloud se quedó casi parado y perjudicó notablemente al Hospital La Paloma Pueblo Guanche que veía como el Portuarios Puerto de La Luz se le escapaba. Reaccionaron bien los de José Ponce y no tardaron en alcanzar al bote patroneado pro Manri Rodríguez. Ambos mantuvieron una reñida pugna, hasta que el Guanche abandonó a su rival y confió en su estrategia para llegar antes y hacerse campeones.

Dicho y hecho. El Hospital La Paloma Pueblo Guanche completó el campo de regatas con el mejor tiempo de la tarde: 1:10:14, aventajando en 9 segundos al Villa de Agüimes Ybarra y en casi un minuto a su verdadero rival por el título copero, el Portuarios Puerto de La Luz.

Minerva Idamar, Disa Roque Nublo ULPGC, Spar Guerra del Río, Chacalote A Blue thing in the Cloud, Tara del Mar Fundación Puertos de Las Palmas, Poeta Tomás Morales

Clipper y Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas completaron la clasificación de un Concurso Cabildo de Gran Canaria que no pudieron terminar el Porteño Atlantec Sabor a Gloria y el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes, que se retiraron después de trabucar.

El Hospital La Paloma Pueblo Guanche se proclama campeón de la Copa Isla de Gran Canaria con 21 puntos, seguido del Portuarios Puertos de Las Palmas con 23, Spar Guerra con 33, Villa de Agüimes Ybarra con 35, Minerva Idamar con 45, Chacalote A Blue thing in the Cloud con 61, Porteño Atlantec Sabor a Gloria con 63, Poeta Tomás Morales Clipper con 64, Disa Roque Nublo ULPGC con 69, Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas con 74, Tara del Mar Fundación Puertos de Las Palmas con 83 y, cierra la general copera, el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes con 107 puntos.

La próxima semana la Vela Latina Canaria descansará antes de afrontar su último fin de semana de regatas. Será el sábado 16 y el domingo 17 con la disputa del novedoso Trofeo Federación 2023, que medirá a Hospital La Paloma Pueblo Guanche, Spar Guerra del Río, Villa de Agüimes Ybarra y Portuarios Puerto de La Luz en semifinal y final por el último título de la temporada