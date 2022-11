Guanarteme y Unión Gáldar se reenganchan con los mejores

La quinta jornada de la Superliga de Gran Canaria en segunda categoría ha permitido que el Guanarteme y el BNI Unión Gáldar se encaramen en los puestos altos de la tabla con la esperanza de alcanzar, a la finalización de la fase regular, uno de los dos primeros puestos que dan derecho a la final.

En la Gallera, el Guanarteme vencía con cierta comodidad al Ramón Jiménez, diezmado por la ausencia de su puntal, el destacado A, Rayco Santiago y de un hombre importante en la media como Javi González.

El choque comenzaba con unas animosas primeras sillas de los de Octavio Díaz, que llevaron que su equipo adquiriera ventaja hasta el meridiano, 4-6. Todos los puntos fueron realizados por luchadores no calificados. A los locales le quedaban sus cinco destacados y Adrián Suárez mientras a los visitantes, sus dos hombres importantes. Fue un visto y no visto pues se pasó en pocos minutos a un parcial de 8-0 para decidir el encuentro. Los hombres claves del Ramón Jiménez, Víctor González y Fernando Godoy el aldeano, no pudieron con Roberto Barrios, que le daba las dos en el 9-6, ni con Juancho Martín, que le bastó la segunda ante el aldeano en el 10-6. Cerraba esta luchada si demasiada emoción, Rayco López con Daniel Moreno, que recibía las dos en contra.

El BNI Unión Gáldar lograba su tercera victoria consecutiva, esta vez ante el Castillo, que no pudo contar con Raúl Guedes. Los galdenses llevaron cómodas ventajas de dos o tres puntos hasta el 10-7 y con el problema que el segundo hombre del Castillo, David Perdomo, se había eliminado por amonestaciones con Mamé Jiménez en el 8-6, dejando solo a Alexander Moreno para medirse a toda la plana mayor de los locales. El destacado C, Carlos Santana fue decisivo, pues dejaba fuera de brega al A de los sureños, 11-9, y aunque Nichel puso el 11-10 frente a Fran Moreno, ya no pudo con Carlos Santana, 12-10.

En el Cruce de Arinaga, el Roque Nublo logró sus primeros puntos a costa de un Maninidra, también muy corto de efectivos importantes por las lesiones. Las primeras sillas visitante tomaban ventaja 1-3, pero con Jaime González y Juan Álvarez reaccionaban, 5-3. Con el marcador 8-6, el destacado C de los de Ingenio, Yeray Mayor se separaba con el C local, Rayco Tejera, 9-7 y Tomás del Toro hacía lo mismo con Arasahi Tejera, 10-8, quedando ya el encuentro visto para sentencia. Fran Rodríguez y Alberto Segovia hacían los dos últimos puntos.

La clasificación es: Unión Agüimes, 12 puntos; Guanarteme, Santa Rita, Unión Gáldar y Castro Morales, 9 puntos; Roque Nublo, Castillo, Ramón Jiménez y Maninidra, 3 puntos.