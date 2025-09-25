El CV Guaguas sigue sumando buenas sensaciones en la pretemporada

El equipo amarillo venció este jueves al Jihostroj Čezke Budejovice checo por 3-0 en el Gran Canaria Arena y ya piensa en una nueva cita: este sábado, a las 19:00 horas, en el Pabellón de El Tablero, donde ambos clubes se verán de nuevo las caras

Tras coronarse en el Torneo Internacional de La Gomera, el Club Voleibol Guaguas volvió a vencer este jueves (3-0) al Jihostroj Čezke Budejovice en el Gran Canaria Arena en el duelo de presentación de la temporada 2025-2026. El rival, muy exigente, Čezke Budejovice, subcampeón de la liga checa, no fue suficiente rival para el Guaguas, que pudo imponer su ley y llevarse el triunfo. La afición amarilla respondió con una gran entrada y disfrutó de un partido de alto nivel que refuerza la confianza del grupo.

El primer set fue dominado de principio a fin por los de Sergio Miguel Camarero. El Guaguas salió como un vendaval, con un parcial de 14-8 que ya dejó encarrilada la manga. La defensa checa no encontraba respuesta al ritmo de ataque amarillo, liderado por la eficacia de Nico Bruno y la potencia de Walla Souza. A pesar de los intentos de Taylor-Parks, la principal referencia ofensiva visitante, el Guaguas impuso su ley y cerró con comodidad por 25-13.

El segundo parcial comenzó más complicado para los locales. El conjunto dirigido por Zdenek Smejkal elevó su intensidad y llegó a situarse a dos (19-21). Camarero se vio obligado a parar el juego con un tiempo muerto, y la respuesta no se hizo esperar: el Guaguas ajustó en defensa, mejoró en recepción y encontró soluciones en ataque gracias a la polivalencia de Bruno, la garra de Rousseaux y la contundencia de Souza. La remontada se materializó con un 25-21 que puso el 2-0 en el luminoso.

El italo-cubano Osmany Juantorena, flamante fichaje para este curso, continúa sin disputar minutos por lesión

Un tercer set vibrante para sellar el triunfo. Jihostroj, sin nada que perder, arriesgó más desde el saque y obligó al Guaguas a trabajar cada punto. El intercambio fue constante hasta el 12-12, cuando los amarillos apretaron en la red con Martín Ramos y Hélder Spencer muy firmes en bloqueo. El público del Arena disfrutaba con cada jugada y el Guaguas no desaprovechó la oportunidad de redondear la noche. Con un final de set dominado por el servicio de Dobromir Dimitrov, los isleños cerraron el partido con un 25-22 que desató la ovación del respetado del Arena.

Próxima cita: el Torneo Internacional en El Tablero

El encuentro dejó una única nota pendiente: el esperado debut del astro italo-cubano Osmany Juantorena, que podría producirse en el Torneo Isla de Gran Canaria, previsto para este fin de semana en el Pabellón de El Tablero con entrada gratuita. El sábado, a las 16:30 horas, abrirá el San Roque y el Cisneros, mientras que a las 19:00 se repetirá el choque entre CV Guaguas y Jihostroj. El domingo se disputará el tercer y cuarto puesto (10:00) y la gran final (12:30).

FICHA TÉCNICA:

3. CV Guaguas: Nico Bruno (Dorsal 1), Ezequiel Figueroa (2), Hélder Spencer (4), Osmany Juantorena (5), Walla Souza (6), Io De Amo (7), Unai Larrañaga (8), Jorge Almansa (10), Augusto Colito (11), Jean Pascal Diedhiou (12), Tomas Rousseaux (14), Elio Montesdeoca (15), Martín Ramos (18) y Dobromir Dimitrov (77).

0. Jihostroj Čezke Budejovice: Matej Emmer (Dorsal 4), Tomas Brichta (5), Leandro Omar Calvo (8), Lubos Bartunek (9), Joao Francks (11), Samuli Kaislasalo (12), Ondrej Tomas (17), Michael Kovaric (19), Aleksndar Okolic (20), Josef Lestina (21), Oliver Sedlacek (22), Vojtech Pitner (23) y Sam Taylor-Parks (91).

Parciales: 25-13, 25-21 y 25-22.

