El Guaguas vuelve al Gran Canaria Arena para su tercera cita de pretemporada

Para este jueves a las 19.00 horas está fijado el duelo de puesta a punto ante el VK Jihostroj checo

Un duelo europeo que ya se ha dado en los últimos años es lo que se revivirá este jueves en el Gran Canaria Arena, a partir de las 19.00 horas. El CV Guaguas se presenta en casa contra el equipo checo del VK Jihostroj, de la ciudad de Ceske Budejovice. Ya se vieron las caras el pasado domingo en el Torneo Isla de La Gomera donde el equipo amarillo vencía por tres sets a cero, dejando a su rival en 19, 18 y 17 puntos, si bien el choque fue bastante reñido.

El técnico grancanario, Sergio Miguel Camarero, podrá contar con toda su plantilla para repartir minutos e ir engarzando las piezas del nuevo proyecto, contando con la base de los diez jugadores que permanecen de la campaña anterior.

Las primeras sensaciones tras la disputa de los dos primeros partidos fueron buenas para Camarero, quien señalaba que «el equipo mostró en La Gomera el progreso de estos 40 días de trabajo. Hemos tenido la fortuna de poder llevar adelante los planes de entrenamiento, con sesiones muy intensas, de gimnasio, en la playa o en la cancha, y eso se pudo comprobar en El Audillón, que, por cierto, nos ha encantado esta experiencia en La Gomera. Hemos visto la ilusión de los jóvenes. El apoyo de las instituciones. Ahí hay un proyecto que tiene buena pinta. En 2026, el CV Guaguas quiere volver y que ellos apuesten por crecer. Los cuatro equipos, Cisneros, San Roque, Jihostroj, y el nuestro, disfrutaron».

Los 14 dorsales de la 25-26

Cabe señalar que en este encuentro ya se lucirán los nuevos equipajes del CV Guaguas, y los 14 jugadores ya llevarán los dorsales con los que debutarán el 21 de octubre en la Champions League, en ese partido contra el MÁV Eloren Foxconn, en Hungría.

Nico Bruno seguirá con el dorsal uno, ese que cada verano tiene pretendientes, y sus compañeros llevarán los siguientes: Ezequiel Figueroa (2), Hélder Spencer (4), Osmany Juantorena (5), Walla Souza (6), Io De Amo (7), Unai Larrañaga (8), Jorge Almansa (10), Augusto Colito (11), Jean Pascal (12), Tomas Rousseaux (14), Elio Montesdeoca (15), Martín Ramos (18) y Dimitrov (77).