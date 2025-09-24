El Guaguas levanta el telón en el Arena con Juantorena listo para debutar

Tras conquistar el Torneo Internacional de La Gomera, los amarillos se vuelven a ver las caras con el Čezke Budejovice este jueves, a las 19.00 horas, en el Gran Canaria Arena

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:02

Tras coronarse en el Torneo Internacional de La Gomera, el Club Voleibol Guaguas levanta el telón de la temporada 2025-26 este jueves a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena. Lo hará ante un rival exigente: el Čezke Budejovice, subcampeón de la liga checa. El encuentro servirá como presentación oficial ante la afición amarilla, en un ambiente que promete ser especial tras las buenas sensaciones dejadas en la isla colombina.

Los pupilos de Sergio Miguel Camarero llegan con la moral alta después de conseguir un título que refuerza la confianza del grupo, el cual mezcla continuidad con fichajes de primer nivel. El técnico grancanario afronta su sexta temporada al frente del banquillo y sabe que la exigencia será máxima: no solo mantener la hegemonía nacional, sino dar un paso más en Europa.

Sobre el parquét, todas las miradas estarán puestas en el galáctico Osmani Juantorena, top cinco del voleibol mundial, puesto que podrá vivir sus primeros minutos con la elástica amarilla. A su lado, jugadores como Nico Bruno o el recién incorporado Helder Spencer se perfilan como piezas clave.

El rival no será un mero invitado. El conjunto checo ya demostró en pretemporada que puede incomodar, aunque en el último choque el Guaguas se impuso por 3-0. Su presión desde el saque y el orden en defensa obligarán al conjunto isleño a mantener la concentración desde el primer punto.

Un nuevo proyecto que será presentado a la parroquia amarilla, la que espera disfrutar de un gran ambiente en el pabellón que será su casa durante al menos los dos próximos años. Espectáculo garantizado en el Arena, y la cita, a las 19:00 horas.