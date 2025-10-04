El Guaguas acelera su puesta a punto ante Unicaja Costa Almería (3-0)

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 4 de octubre 2025, 20:52 Comenta Compartir

El Club Voleibol Guaguas continúa con su puesta a punto de cara al inicio de la Superliga Masculina. En un nuevo test de pretemporada, los amarillos superaron con claridad al Unicaja Costa Almería (3-0), mostrando una versión cada vez más sólida, con auténtico dominio y una conexión que va a más entre sus piezas clave.

El primer set arrancó igualado, con intercambios intensos en la red y una gran defensa por parte del conjunto almeriense. Sin embargo, el guion cambió en el tramo final: Walla Souza apareció con su demoledor servicio, encadenando varios aces consecutivos, mientras Osmani Juantorena, cada vez más integrado en la dinámica amarilla, hacía daño al rival en zona 4. El Guaguas cerró el parcial por 25-22.

En el segundo set, el conjunto grancanario elevó todavía más su nivel. Juantorena, en modo todoterreno, incluso ejerció de colocador en varias acciones, dejando destellos de su enorme calidad. El central Helder Spencer volvió a ser una garantía ofensiva. Lo que provocaba una sonrisa en la cara de Camarero, con un parcial de 17-8. Aunque el Unicaja trató de reaccionar (20-15), el Guaguas cerró el set con autoridad (25-18) gracias al empuje de Augusto Colito, que firmó varios puntos en la red.

La tercera manga comenzó con un arranque fulgurante del conjunto amarillo, que se puso 5-0 en un abrir y cerrar de ojos. Walla mantenía su recital desde el saque, mientras Camarero aprovechaba para rotar piezas y dar descanso a Juantorena, incorporando a Jorge Almansa. Pese a los intentos de reacción del equipo de Pablo Ruiz, el Guaguas no aflojó y selló el triunfo con otro parcial de 25-18, coronando un partido redondo.

Con este resultado (3-0), el bloque muestra que funciona y genera optimismo en la parroquia amarilla. Este domingo volverá a la acción, a las 12.00 horas, para medirse al anfitrión Grupo Herce Soria en Los Pajaritos.

Temas

Voleibol