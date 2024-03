Gran nivel en la Copa de Canarias por equipos

Este domingo finalizaron en Lanzarote los encuentros de la segunda jornada de la Liga X Copa Canaria por equipos de 2ª y 3ª categorías en su fase insular. Sse sitúan en cabeza de 2ª categoría masculina los equipos Las Naves Club A de Arrecife, el Set The Ball Rolling y el Storm de Puerto del Carmen que no han perdido sus encuentros en las dos jornadas celebradas.

En tercera categoría la igualdad en cabeza corresponde a los equipos Set The Ball Rolling y Centro Deportivo Fariones, ambos con sus sedes en Puerto del Carmen, y que no han perdido en ninguna de las dos jornadas. Puerto del Carmen se convierte en el epicentro del pádel lanzaroteño a nivel de clubes.

Los resultados de los encuentros de 2ª masculina reflejaron las victorias de los equipos Set The Ball Rolling por 4/1 ante el Inmensa Minoría A, Las Navez Pádel Club A por 5/0 ante el Sportsclub Puerto Calero, y el del Storm ante Las Naves Pádel Club B por 4/1.

En 3ª masculina se registraron los triunfos de Calufa Pádel 3.0 ante el Toca Pádel 24, el del Inmenasa Minoría B ante el Sportsclub Puerto Calero Tripate B por 5/0, el del Centro Deportivo Fariones frente al Set The Ball Rolling B por 5/0, y el del Set The Ball Rolling A contra Las Navas Pádel Club C por 5/0.