La Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez, a escena

La Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez ya está en marcha. Con la apertura de la zona Expo y la entrega de dorsales, la carrera popular con más historia de Santa Lucía de Tirajana echa a andar con un fin de semana frenético por delante, del que formarán parte un número récord de participantes, ya que esta 16ª edición ya cuenta con más de 2.745 inscritos, a falta de cerrar algunas de sus modalidades más populares y queridas.

La prueba reina de 21 kilómetros, la Bolaños 10,5 kilómetros y la BP El Taro 5 kilómetros, ya tiene a sus participantes, que se congregarán a partir de las 20.00 horas en el arco de salida para uno de los momentos más emocionantes del calendario deportivo del municipio. Ya estará Vecindario para ese momento sumergido en una gran fiesta del deporte, que arrancará con las carreras infantiles. la Modas Cristal Caminata de la Fruta, la divertida night skating con música en directo y la modalidad roller sobre patines que como cada año encenderán la mecha de un día completo de ocio y diversión al aire libre.

El organizador de la prueba y gerente de Top Time Evetos, Pablo González Cardona, ha celebrado el regreso de esta prueba, que es «una apuesta clara y decidida» por la actividad física y el deporte, con un espectáculo «no solo de atletismo sino una experiencia completa» con más de 12 horas de programación.

En la jornada del jueves, con la entrega de dorsales hasta las 21.00 horas, y la apertura de la zona Expo con tiendas locales y del sector deportivo para equipar al corredor, la Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez despega uniendo deporte, reencuentro, nutrición y jornadas específicas de formación para los interesados en mejorar en su rendimiento deportivo, que arrancó de la mano de Canary Athletes.

Como ha detallado, desde las 10.00 horas de este sábado comenzará la fiesta del deporte con los atletas más jóvenes en las carreras infantiles, para dar paso a los roller y a la Modas Cristal Caminata de la Fruta, que calentarán el ambiente para dar una calurosa salida a las pruebas estrellas de los 21, 10,5 y 5 kilómetros que se adueñarán de Vecindario. Esta prueba es más, con hinchables, actividades infantiles, conciertos, zona gastronómica y música en directo con The Papas and The Mojo y Los Salvapantallas, que han completado una programación que este año «ya cuenta con un récord de inscritos», lo que refuerza la gran acogida de esta prueba icónica.

El concejal de Deportes de Santa Lucía de Tirajana, Julio Ojeda, ha destacado que esta es «una experiencia deportiva» de la que el municipio «saca pecho y se enorgullece» con la satisfacción de poder «presentar una programación deportiva de alto nivel». En esta nueva edición «batimos récord de participación» lo que es un ejemplo de «la consolidación y el calado» de la Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez, que convierte a Santa Lucía de Tirajana en una cita social y un punto de encuentro para los apasionados del running.