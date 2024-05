El golf le debía una a Xander Schauffele, ganador del PGA Championship

A Xander Schauffele el golf le debía una, si es que la justicia es un factor en el deporte. Llegó a Valhalla con el récord bajo par en una ronda de 'major', conseguido en el último US Open disputado en Los Ángeles, y en su primer día lo batió. Sus 62 golpes con -9 fueron un aviso para navegantes. Después de acumular hasta doce puestos entre los diez primeros en los grandes, su momento llegaría tarde o temprano.

Tuvo que esperar hasta el último golpe en el hoyo 18 en un final de auténtica locura. Dos partidos por delante, un intervalo de un par de hoyos, Viktor Hovland y Bryson DeChambeau disputaban un espectacular duelo que apretaba de lo lindo la lucha por el título. Schauffele (-21 final) lideraba por un golpe y el birdie de DeChambeau en la última bandera mandaba el desenlace al play-off. Pero el jugador más regular de la semana no iba a perder la oportunidad de levantar, por fin, su primer PGA Championship. El representante del LIV, gran esperanza del circuito saudí para sacar pecho, fue segundo (-20) por delante del noruego (-18). Por detrás empataron en la cuarta posición el belga Thomas Detry y Collin Morikawa (-15). El inglés Justin Rose y el irlandés Shane Lowry hicieron -14 en el sexto puesto.

Schauffele se ha encargado de batir un registro tras otro en una semana que pasará a la historia como la victoria con más golpes bajo par en un 'major' de todos los tiempos. Las condiciones para jugar durante toda la semana han sido perfectas en un torneo en el que los birdies se han sucedido sin parar. Se llegó al domingo con un buen puñado de candidatos al título, pero en primer lugar, como en el resto de días, siempre estaba él. Solo cuatro lo habían conseguido antes para hacerse con su primer grande.

🚨🏆☢️ “VICTORY AT VALHALLA” XANDER SCHAUFFELE IS A MAJOR CHAMPION. 🔥🔥🔥



pic.twitter.com/PCLBcqccBK — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) May 19, 2024

Oro en Tokio

Schauffele no había ganado ningún grande tras muchos intentos, pero ya era el orgullo de todo Estados Unidos tras el oro que se colgó al cuello en Tokio 2021, la segunda edición, después de Río de Janeiro 2016, tras el regreso del golf al programa olímpico. Ahora, con la conquista de su primer 'major', será eterno. Otro dato que habla del gran momento que atraviesa: solo Scottie Scheffler, octavo en el PGA, acumula más torneos (7) entre los cinco primeros que Schauffele (5).

«Me he vuelto muy paciente al no conseguir ninguna victoria en los últimos dos años. La gente más cercana a mí sabe lo testarudo que puedo llegar a ser. Ganar, lo dije antes, es un resultado. Pero esto es impresionante. Mi objetivo era llegar a -22 (hizo -21). No quería ir a un desempate con Bryson (DeChambeau). No era algo que me divirtiese mucho. Me decía a mí mismo: 'Necesito ganar esto, ahora'. Y pude hacerlo», valoró el campeón del PGA Championship, el quinto estadounidense consecutivo en ganar un 'major' tras Scottie Scheffler (Masters'24), Brian Harman (British'23), Wyndham Clark (US Open'23) y Brooks Koepka (PGA'23). ¿Quién fue el último extranjero en levantar un 'major'? Sí... Jon Rahm hace un año en Augusta.

Clasificación final del PGA Championship

1. Xander Schauffele, EEUU (-21)

2. Bryson DeChambeau, EEUU (-20)

3. Viktor Hovland, Noruega (-18)

4. Thomas Detry, Bélgica (-15)

-. Collin Morikawa, EEUU (-15)

6. Justin Rose, Inglaterra (-14)

-. Shane Lowry, Irlanda (-14)

8. Billy Horschel, EEUU (-13)

-. Scottie Scheffler, EEUU (-13)

-. Justin Thomas, EEUU (-13)

-.Robert MacIntyre, Escocia (-13)

Jon Rahm (E), Adrián Otaegui (E) y David Puig (+3) fallaron el corte.