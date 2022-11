«Gane o pierda, enfoco mi vida a dar siempre lo mejor que tengo»

A Juanma Suárez (Las Palmas de Gran Canaria, 1979) lo encontrarán en Jinámar enseñando a sus alumnos y, cuando le toque entrenar, rompiéndose el lomo para estar siempre en la mejor condición posible. «Casi siempre te avisan para pelear con menos de un mes de antelación y, si note pilla en forma, puedes perder esa oportunidad o, directamente, caer derrotado. Hay que estar en tensión continuamente», razona. De ahí que no altere un ápice sus rutinas pese a que viene de defender con éxito su título de campeón mundial de la AFL de artes marciales mixtas (MMA) tras imponerse, por sumisión, al austriaco Tamirlán Dadaev. El nuevo éxito en su laureada carrera deportiva lo asume con humildad y naturalidad, sin perder el temple y con la vista puesta en el futuro, en lo que viene. Así ha forjado su leyenda dentro de las disciplicnas de los deportes de contacto.

-¿Como ha sido la resaca tras otro título en su palmarés?

-Me gusta el deporte, me gusta afrontar retos por encima de si gano o pierdo. Evidentemente, a todo el mundo le gusta ganar. Pero ni me vengo arriba cuando logro una victoria ni me hundo cuando pierdo. Lo miro todo con bastante equilibrio porque sé que el deporte te da alegrías y decepciones en la competición. No se puede ganar siempre. Yo enfoco mi vida a entrenar y dar lo mejor que llevo siempre. Si eso me alcanza para hacer cosas importantes, mucho mejor. Estoy contento, feliz. Pero sin perder de vista que esto continúa y debo seguir como siempre.

-Ganó antes del límite, en el tercero de los cinco asaltos previstos, y frente a un adversario muy experimentado. ¿Esperaba este desenlace?

-Realmente pensaba que nos íbamos a ir a los cinco asaltos. El contrario tiene una gran trayectoria, ha tomado parte de ligas importantes y tenía claro que iba a ser muy complicado. Mi plan era imponer mi condición física, meterle mucha intensidad a la pelea y tratar de cogerlo en el suelo. En el tercer asalto, cuando me fue a derribar y no pudo, al ver que se quedaba en el suelo, supe que era el momento de ir a por él. Y ahí lo estrangulé.

-¿Retener un título mundial es más importante que cualquier otro logro?

-Puede ser que sea de lo más importante que he conseguido porque cuesta mucho llegar hasta aquí y defender tu condición de campeón te exige todavía más. Ya en otras disciplinas deportivas también tuve la suerte de hacer cosas importantes y ahora añado este nuevo triunfo. Saboreo cada conquista que hago por igual, la verdad, con independencia de si tiene más nombre el título o no. Me produce mucha satisfacción haber ganado porque me preparé mucho y quería tener el premio a tanto esfuerzo.

-Y la gente empujándole en el CID...

-Es bonito notar que chillan para animarte, que te dan fuerzas desde la grada. Yo estoy encantado con el apoyo de todos y por poder pelear en casa. Siempre cuesta mucho asimilar los cambiso de peso, de temperatura y aclimatación cuando te toca viajar. Estar en casa es una ventaja.

-¿Y ahora?

-Tengo una oferta para pelear en marzo en Austria. Ojalá la pueda cerrar. Sería para un título europeo. Y a seguir entrenando a tope. No queda otra. Seguro que se me abrirán puertas para pelear. Pero, mientras espero, debo mantenerme en forma siemp re.

-¿Cómo encaja no poder vivir del deporte pese a sus numerosos éxitos?

-Están los profesionales, los amateur y, como digo yo, los que estamos en el medio. En otros países de juega como si lo hicieras en la Primera División de fútbol. Aquí no es posible. En mi caso, tengo mi gimnasio con Julio Santana y damos clases en el Taz Jinámar. Debo compatilizar todo y lo asumo como siempre. Es lo que hay.

- Juan Espino, Alcorac Caballero, Juanma Suárez... ¿No se valora la nónima de grandes figuras que hay en la tierra en los deportes de contacto?

-Siempre hemos tenido una gran tradición en los deportes de contacto por la lucha canaria y por el boxeo. Ahora hay grandes nombres, pero antes también los hubo, aunque las MMA sean una discilina relativamente joven en Canarias. Y, lo más importante, por lo que veo en los gimnasios vienen más chicos preparados para seguir dando muchas alegrías a nuestro deporte. Creo que, poco a poco, estamos ganándonos el reconocimiento a nuestro trabajo.