La excelencia de Rumen Caraballo

Media vida entre el jiu jitsu, el grappling y las MMA y con todo tipo de distinciones y premios sin fronteras. Campeón de Canarias, España y Europa con presencias en Italia, Alemania, Bélgica, Inglaterra o Portugal, incluyendo el salto oceánico a Estados Unidos. Y, por si fuera poco, al frente de una academia con más de 200 alumnos, entre los que, como labor social añadida, y en virtud de los pertinentes convenios, acoge a menores en riesgo de exclusión o inmigrantes a los que saca de las calles para educarles a través de los valores que comporta el deporte («necesitan apoyo y un poco de cariño y siempre dan lo mejor cuando sienten que es así»).

Es la tarjeta de presentación de Rumen Caraballo (Las Palmas de Gran Canaria, 1976), quien se ha forjado a sí mismo a base de constancia y sacrificio hasta alcanzar todos sus sueños. Hoy, con la retirada de la alta competición presente porque «los años no perdonan» y las heridas de guerra abundan («los dedos, problemas en un hombro, las rodillas...»), la motivación de seguir «dando ejemplo» a los aprendices que instruye en Agüimes con el ATR Team Caraballo le mantiene en guardia.

Ampliar El luchador grancanario, orgulloso de su palmarés.

«He disfrutado muchísimo y tengo gran reconocimiento en varios países por todos los títulos y podios conseguidos en diferentes certámenes y federaciones. Eso me llena muchísimo porque, desde que empecé en esto gracias a Juan Espino, que es un referente absoluto, no he parado y ya va para 24 años. No todos llegan al sitio que se proponen pero yo, con una disciplina total, con dolor o sin dolor, jamás falto a mis entrenamientos y todos los días me levanto con la ilusión de seguir mejorando y transmitiendo lo que sé con toda la humildad del mundo», apunta.

En esa rutina marcial basa, también, su legado orientado a la enseñanza y que le convierten en un ejemplo a seguir: «Cuando ves que los niños quieren imitarte o que los jóvenes que ya toman parte de eventos importantes te piden consejo sientes que ha merecido la pena lo que has hecho. Por encima de cinturones y medallas, me quedo con tener la admiración y el respeto de la gente, con tratar de influir siempre para que lleven una vida ordenada y sana».

Disciplina diaria

Su agenda va de sol a sol. A las seis de la mañana, clases a componentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, luego afronta su jornada laboral como soldador y, ya en turno vespertino, sus clases de defensa personal y actividades orientadas a la alta competición a la gran familia del ATR Team Caraballo. «Comencé con cinco chicos y ahora nos hemos tenido que ir a una nave industrial porque no cabemos todos. El apoyo del ayuntamiento de Agüimes es fundamental para que sigamos desarrollando esta actividad y agradezco de corazón que nos cuiden. Además, el Cabildo de Gran Canaria, a través de la consejería de Deportes, me brinda la ayuda que necesito para poder afrontar los gastos por mi calendario. Es un orgullo representar a mi tierra», puntualiza.

Y en ese horizonte de nuevos retos, asoma como ninguno el Mundial de Kazajistán en junio y que le permitirá ir a por la corona que le falta. «Ser campeón del mundo supondría algo único para mí. Lo tengo pendiente desde hace mucho tiempo y espero llegar en las mejores condiciones posibles para hacer realidad este sueño», finaliza con el habitual entusiasmo de alguien que ha cumplido todo lo que se ha propuesto.