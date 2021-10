Eufemiano Fuentes siembra dudas sobre Fermín Cacho y las medallas de Barcelona'92

La sombra del dopaje vuelve a rondar el deporte español. El polémico médico deportivo Eufemiano Fuentes, cabecilla de las redes de dopaje desmanteladas en la 'operación Puerto' y la 'operación Galgo' que sacudieron el deporte español y, en concreto el ciclismo y el atletismo, ha sembrado la duda sobre varios deportistas que lograron medalla en los Juegos Olímpicos de Barcelona'92. En una entrevista con Jordi Évole en LaSexta, el médico canario desveló que aunque no fue médico oficial del Comité Olímpico Español (COE), sí trató a algunos deportistas, «como una docena, igual quince» que participaron en Barcelona'92 y que fueron a buscarle para ser sometidos a sus métodos.

«Los Juegos se planifican por ciclos. Te preparas durante cuatro años para estar bien un día, una semana o un mes. Lo pagaban los atletas. Con algunos habré quedado, recuerdo dos veces. Dejando a mi mujer aparte (Cristina Pérez, especialista en 400 metros vallas), claro. A uno le vi en una cafetería y a otro en la grada del estadio olímpico (de Montjuic). La Federación de Atletismo, desde que cambió de presidente en el 89 (cuando accedió al cargo José María Odriozola), me vetó», contó en el programa.

Al ser preguntado por nombres concretos, Eufemiano Fuentes aseguró que «tendría que romper un secreto profesional». «Voy a hablar abiertamente, pero no voy a dar nombres que no di hace 15 años ni en la 'operación Puerto'», intentó regatear, hasta que dijo nombres. ¿Había medallistas? «Sí había», y Évole le dijo algunos. ¿Daniel Plaza (marcha)? «No». ¿Antonio Peñalver (decatlón)? «No». ¿Javier García Chico (pértiga) «Digamos que no».

Pero tras estas respuestas negativas, Eufemiano Fuentes sembró la duda sobre Fermín Cacho, campeón olímpico en Barcelona'92 en 1.500. «¿Fermín Cacho?», le preguntó Évole. «Si te digo que no me acuerdo, no me vas a creer», respondió. Cuando le preguntó Évole si sí o si no, «blanco y en botella» fue la respuesta de Eufemiano. Según el doctor, le trató «con lo habitual en la época: testosterona, aminoácidos...». «Hablamos de hace casi 30 años, tengo que revisar mi agenda», justificó.

Eufemiano Fuentes admitió haber «usado medicamentos dopantes antes de que fueran prohibidos». «Cuando prohibieron estos, recurrí a otros y cuando prohibieron estos, recurrí a otros para estar siempre en el lado externo o fuera de la línea que era peligrosa». Además, destacó que «eso que decían lo hacían todos». «Me lo pidieron a mí, el sistema me lo pidió. Yo trabajaba y hacía esas cosas para el Gobierno en los años 80», desveló.

«Callar por miedo»

Eso sí, Eufemiano reconoce que se está callando cosas: «Me quiero quedar fuera de mencionar algunas personas o equipos, porque tengo miedo. Y no quiero otra vez que me procesen por decir las cosas más claras de lo que estoy diciendo».

Eufemiano Fuentes reconoció que trabajó también con algunos clubes de fútbol, y debió admitir, tras la publicación de diversos papeles, que asesoró «de alguna forma» a la Real Sociedad que presidía en 2002 José Luis Astiazarán y que terminó segunda en el campeonato de Liga.

Fuentes desveló en la entrevista a Évole que trabajó de forma extraoficial con varios equipos de fútbol, pero no le dieron la autorización para decir sus nombres. Lo más relevante es que, según manifestó, no le podían pagar directamente y recurrieron a un testaferro. El doctor canario fue comparado por Évole como «la lancha de los narcos». «Corre más que la Guardia Civil», dijo el presentador.

¿Cuánto le pagaban por asesorar a un equipo? «A lo mejor te digo una burrada, pero yo creo que eran 10 millones de pesetas lo que pudieron llegar a pagar un año», detalló el médico. «¡Joder!», exclamó, alucinado, Jordi Évole.

Eufemiano Fuentes admitió haber «usado medicamentos dopantes antes de que fueran prohibidos»: «Cuando prohibieron estos, recurrí a otros y cuando prohibieron estos, recurrí a otros para estar siempre en el lado externo o fuera de la línea que era peligrosa». Además, Eufemiano Fuentes destaca que «eso que decían lo hacían todos»: «Me lo pidieron a mí, el sistema me lo pidió. Yo trabajaba y hacía esas cosas para el Gobierno en los años 80».

Eso sí, Eufemiano reconoce que se está callando cosas: «Me quiero quedar fuera de mencionar algunas personas o equipos, porque tengo miedo. Y no quiero otra vez que me procesen por decir las cosas más claras de lo que estoy diciendo».