«Estudiaremos los proyectos de inclusión de los Mena a través de la lucha canaria para el próximo año«

A su entrada al municipal galdense, la ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, fue recibida por el presidente del club, Rayco Ramírez; por el concejal de cultura del municipio, Julio Mateo y por el director general de Ybarra, Agustín Arocha, además de una representación de la base galdense. La Ministra se había desplazado allí para conocer de primera mano, la labor del Gáldar Ybarra con los más jóvenes y con los Mena, al ser club pionero en Gran Canaria.

Se mostró muy interesada por la cultura canaria y por la historia de lucha canaria, por lo que se le explicó algo de la misma, cómo eran los aborígenes isleños y la lucha de nuestros antepasados, donde los valores eran una de las señas de identidad.

Posteriormente, un grupo de luchadores realizaban una exhibición donde el presidente galdense le comentaba los pormenores de la misma y quedaba gratamente sorprendida, pasando después a saludar a cada uno de ellos, al tiempo que el club le entregaba una placa por su visita.

Atendió a los pocos medios de comunicación allí desplazados y comentó que: «la lucha canaria me ha parecido espectacular en termino de valores, puesta en escena, es bellísima. La acogida y el proyecto es maravilloso y me voy conmovida con lo que he visto aquí. Creo que es una muestra muy linda de Canarias como sociedad de acogida, que tiene que ver con el arraigo y con la identidad canaria y que son experiencias exitosas. Dar la enhorabuena por el trabajo que se está haciendo aquí«.

Con anterioridad y mientras la Ministra recibía de los presentes información de lo que significaba la lucha canaria, se le regaló el libro «Historia de la lucha canaria, versión infantil» para que tuviera una idea más completa. Este periódico, único medio presente en ese instante, le preguntaba si ese trabajo no merecía alguna ayuda económica de su Ministerio, por la labor que están realizando y la Ministra dejó la puerta abierta: «Si nos presentan proyectos los estudiaremos, no ya para este año, pero los veremos y las posibilidades de conceder alguna ayuda para el próximo, pero siempre, contra proyectos presentados.