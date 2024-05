«Hacer ejercicio físico debe ser un hábito como lavarse los dientes todos los días»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de mayo 2024, 13:37 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

En una iniciativa didáctica emprendida, conjuntamente, por la consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, la Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión del Deporte (Acagede) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo martes tendrá lugar una jornada formativa bajo la denominación «Educa y motiva hacia la adherencia eficaz del ejercicio físico», dirigida al profesorado en general y a profesionales del sector del deporte y la salud. Será gratuita y se celebrará en el Paraninfo de 18.00 a 20.00 horas, con posibilidad de que, los que no puedan asistir de manera presencial, puedan, también, acceder a la misma por streaming. A través del mail administracion@acagede.org ya se está realizando la reserva de plazas. El reputado Antonio Ramos Gordillo, el que fuera jugador del legendario Guaguas de finales de los ochenta David Rodríguez y Esther García compartirán ponencia con Felipe Isidro, catedrático de Educación Física y CEO de la consultoría Physical Exercise & Health. Isidro (Barcelona, 1966) avanza que la ocasión «va a dejar una enseñanza fundamental».

-¿Qué va a transmitir a todos los que le presten su tiempo y atención?

-Voy a hablar de la importancia del ejercicio físico en todas las edades bilógicas, desde los niños a los adolescentes, pasando por los adultos y los mayores. De 0 a 100 años. Y de qué manera podemos hacer ejercicio de la manera más eficaz.

-¿Sigue habiendo resistencia al ejercicio físico habitual o ya va notando mayor concienciación?

-Todo el mundo sabe que el ejercicio físico siempre es bueno si no se lleva a los extremos. Pero nuestro cerebro, que es muy inteligente, nos transmite que no hay necesidad de moverse. Tenemos transportes cómodos, ascensores, escaleras mecánicas...Y nuestro cerebro, también, no termina de entender que tengamos que hacer ese ejercicio. Y eso es lo díficil. No hay que entenderlo o tratar de entenderlo. Hay que hacerlo.

-El sedentarismo...

-Es la cuarta causa de mortalidad en el siglo XXI y las tres anteriores tienen que ver con el sedentarismo. Es la enfermedad de nuestra sociedad. No culpo a las personas. Culpo al entorno. De ahí la necesidad de crear entornos saludables. Es responsabilidad de políticos y gestores crear esos entornos que nos inviten a movernos. Porque ahora los entornos no favorecen esa predisposición.

-¿Siguen sin ser suficientes los consejos médicos y advertencias para que la sociedad se active?

-Volvemos al cerebro, que siempre elimina la parte negativa. Cuando nos dicen a un amigo le ha dado un infarto, nos cuidamos quince días y luego volvemos a lo de siempre. La memoria es selectiva. Es fundamental integrar la educación física desde edad temprana, desde niños. Mentalizarnos de que hay que hacerlo. Más allá de la competición, de si hay un balón de por medio. Porque hay que combatir el dejar de hacer deporte. Tiene que ser un hábito como lavarse los dientes todos los días.

-¿La excusa de la falta de tiempo se ha normalizado?

-Llevo en esta batalla 30 años y en los últimos 10 he puesto en valor la importancia de las estrategias de adherencia. Nuestra cabeza nos dice que no tenemos tiempo, pero siempre hay tiempo. Ya sean cinco o diez minutos diarios. Y cuando ese se haga, se va a notar. Siempre digo que un primer paso no te lleva al sitio que quieres pero sí te saca de donde estás. Mucha gente se sorprenderá si les digo que tenemos pacientes de la UCI, intubados y sin poder levantarse, a los que, en la misma cama, les facilitamos con cuidadores la posibilidad de mover sus articulaciones, ejercicios adaptados a sus circunstancias y que benefician sus procesos de recuperación.