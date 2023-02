Domingo Afonso: «Trabajo por dar educación y valores a los niños»

Domingo Afonso (1944), naturópata de profesión (usa terapias naturales como asesoramiento nutricional y de estilo de vida) y nacido en el barrio capitalino de Tamaraceite, actualmente ejerce como presidente de la federación de Yudo de Gran Canaria.

En sus intenciones está la de mejorar la gestión de la federación. Domingo considera que lo primero que necesita es una buena financiación. Un presupuesto estable para crear una comisión. «Hacer algo bonito para los niños y niñas que estén inscritos en esta disciplina. Quiere consolidar su proyecto con más apoyo al director técnico: «El director técnico más el secretario son los que llevaban todo el peso, lo que quiero generar con la comisión, es intentar hacer más cosas, organizar eventos, campeonatos a distintos rangos de edad, por ejemplo».

Además, asegura que tiene el respaldo de las principales instituciones de la isla: «El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria nos apoya económicamente, pero no hace el dinero suficiente como para llevar a cabo los proyectos que tenemos en mente. Creé una Comisión gracias a que los entrenadores se han volcado y por suerte tener un equipo bastante bueno en el que todos ayudan y todos suman». «Personalmente aquí el yudo es una cosa muy buena para los niños, te enseña cosas que se están perdiendo como es la educación, el respeto y los valores de la vida. Quiero hacer que vuelva. Que los entrenadores sean el canal entre los niños y estas cosas positivas para que los adquieran y se recobren esos valores», añadió.

Pretende Domingo instruir a los jóvenes éticamente y en los valores de nobleza, intrínseco en las artes marciales en general, y el yudo en particular: «Me gusta ver a los practicantes con sus kimonos, es una pasión. Lo que busco es educarlos con nobleza a parte de enseñarles a practicar la disciplina. Que los padres vean que el yudo es más que deporte». «Nos mantenemos por menos de la licencia federativa que son alrededor de unos 6.000 euros y por el sustento del Cabildo de la isla. Lo cierto es que no nos da para organizar un campeonato en Canarias, es un dineral. Yo trabajo sin ánimo de lucro, solo por el amor que siento hacia este deporte y a los niños yudokas», añadió el presidente.

Refleja su adoración a los niños: «Cuando veo torneos como el celebrado en Tamaraceite hace algunas semanas con críos de tres o cuatro años se me cae la baba, es una maravilla ver como esos niños se inician desde tan temprana edad, adquiriendo valores especiales».

En cuanto a las posibles mejoras en la federación, Domingo tiene en mente organizar un evento multitudinario: «Se me han caído algunos, pero no me rindo. Ahora tengo en mente un proyecto solidario que si se lleva a cabo será por una buena causa. Soy una persona muy sentimental».

«Un torneo a lo grande no, un festival». Así de tajante fue Domingo Afonso a la hora de hablar de su próximo proyecto. Involucrando todas las artes marciales cuyas federaciones preside en Gran Canaria: yudo, jiu-jitsu, aikido y kendo. «Sería un festival para ayudar a una ONG por una buena causa». «Quiero que entre todos nos sacrifiquemos un poco, podemos ir a casas comerciales y pedir donaciones económicas». Además, se invitaría a Lucha Canaria y traer una cantante famosa, para que la gente se sienta atraída y ayude a los que lo necesitan. «Que sea un festival humanitario más que deportivo».