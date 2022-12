Criere y Erostarbe, campeones del Open LPA Surf City 2022

El Open LPA Surf City 2022 ya tiene sus campeones. Los surfers vascos Andy Criere y Nadia Erostarbe han sido los guerreros del agua que se llevan la corona del Open LPA Surf City, que también ha decidido en Gran Canaria a los campeones del circuito nacional, Rubén Vitoria y Nadia Erostarbe.

Han sido tres días de competición, donde la playa de Las Canteras ha sido el centro de todas las miradas con el cierre del circuito nacional de la liga Fesurfing y la liga Iberdrola, y la llegada para quedarse del surf adaptado en la historia de Canarias. Open LPA Surf City y LPA Surf City No Limit Fundación DISA 2022 han colocado la isla en el mapa nacional del deporte de élite, como una de las mejores pruebas del circuito y evento referente y de calidad en España.

La final masculina fue una gran pelea en el agua entre titanes, donde el vasco Andy Criere tardó poco en levantar al público de La Cícer con una ola de 9.07 y una actuación brillante que ha dejado con la boca abierta a la avenida de esta playa capitalina. Con su perfecta ejecución, esta ola le dio el pase al título, al que pujó también el catalán Vicente Romero, que trató de poner contra las cuerdas a los top nacionales. El vasco Rubén Vitoria luchó con fuerza cada una de sus oportunidades, quedando cuarto en el Open LPA Surf City y campeón del circuito nacional. La final han sido 30 minutos de máxima expectación, en una batalla donde el local Luis Díaz llevó al borde del infarto al público asistente, con una ola capaz de romper las quinielas y que finalmente con un 7,30 le dejó a apenas unas décimas de la segunda posición.

«La Cícer es una playa muy exigente y hoy me he sentido bien desde el primer momento», ha declarado el campeón del Open LPA Surf City, Andy Criere. Para el surfer vasco «ha sido una final muy bonita, con competidores muy fuertes», en una playa que le ha sorprendido y en la que ha sido «un placer terminar el año, más aún con victoria». El montaje, el evento, la organización «y ganar aquí en Gran Canaria donde parece que no hay invierno es la mejor manera de cerrar 2022», ha agradecido, destacando «el placer de competir aquí» y las «espectaculares» condiciones de Las Canteras para una competición de este nivel.

En la final femenina, Nadia Erostarbe se colocó primera sin rival desde el principio de la manga, sólida y firme en su camino a la corona nacional. La también vasca Ariane Ochoa, segunda posición, trató de llegar al liderazgo de Erostarbe, arañando cada ola para acercarse a la campeona, a la que logró superar por unos segundos al cierre de la manga disparando la tensión. Aplausos desde la avenida y desde la arena dieron calor a las chicas, arropando a cuatro grandes que lucharon cada oportunidad que regaló Las Canteras para subirse al podio. La grancanaria Lucía Machado, estando lesionada, no quiso perderse la final del campeonato, con olas solventes y de gran esfuerzo para la local, que con su tercera posición se ganó todos los ánimos de los aficionados que la apoyaron en La Cícer, quedando finalmente por encima de la también grancanaria Julia González.

Dentro del campeonato se han entregado dos de los premios más codiciados, el de mejor aéreo masculino y mejor maniobra femenina, que premia a los surfers por la ola más espectacular de la competición. En esta edición, la destreza de Vicente Romero y la solvencia de Nadia Erostarbe han decidido este reconocimiento, en una decisión difícil en la que los jueces han tenido que elegir entre grandes aspirantes.

El director del LPA Surf City 2022, Vicente Pérez, ha celebrado la «gran aceptación del evento», con «la avenida llena por cuatro días de competición» y la entrada «increíble» del surf adaptado en la historia deportiva de Canarias. «Tener por primera vez en las islas el surf adaptado, con los mejores de España de esta modalidad» y que la playa de Las Canteras haya coronado a los campeones y campeonas de España 2022 de surf es algo «maravilloso».

Pérez ha declarado que ya tienen la vista puesta en 2023, porque «tenemos un evento de calidad y de nivel, que es lo que necesita Las Palmas de Gran Canaria y Gran Canaria para colocarse como destino del mejor surf».

La entrega de trofeos del LPA Surf City 2022 ha contado con la presencia del director técnico de la Federación Española de Surf, Antonio Obenza, el coordinador de eventos de la Federación Española de Surf, Eduardo Pérez, el director deportivo del evento, Sergio San Román y la directora de comunicación, Laura Cambil.

Patrocinios

El Open LPA Surf City 2022 y LPA Surf City No Limit Fundación DISA 2022 están organizados por MPG Events en colaboración con la Federación Española de Surfing y la Federación Canaria de Surfing y patrocinados por el Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes a través de su marca Isla Europea del Deporte y el Instituto de Atención Social Sociosanitaria a través de su proyecto Gran Canaria Accesible, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de su Instituto Municipal de Deportes y su área de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria a los que se suman las marcas Fundación Disa, Alisios y Cupra Orvecame. Colaboran El Cruce Surf Shop, Telepizza, Decoratina Vinilos Decorativos, Alex y Nadal Construcciones, Firgas, Jacío GuestHouse, Helados La Peña, Pikkushaperoom, Jack Butler Surfboards, Red Bull, GoFit, Oh Qué Bueno, Escuela Begoña Ferrero, Viveros Godoy y Martínez Cano.