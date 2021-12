Luis Díaz se consagra con la Liga Fesurfing y confirma su hegemonía en toda España

No es nuevo el nombre de Luis Díaz en el apartado de destacados y podios en el surf nacional. A sus 23 años, y dedicado plenamente al deporte de las olas del que ha hecho un modo de vida, el grancanario siempre se había mantenido entre los mejores, granjeándose un prestigio merecido y sostenido. La novedad cualitativa le ha llegado con la conquista de la Liga Fesurfing, el equivalente al Campeonato de España tradicional pero con un nivel de exigencia añadido, ya que constaba de seis escalas con diferentes puntos del país y, a su finalización, se sumaban las cuatro mejores puntuaciones. Todo un reto que demandaba, a partes iguales, excelencia y regularidad. Y ahí nadie fue mejor que él, pese a que el vasco Yago Domínguez, su principal competidor, se mantuvo en la lucha con parámetros igualados. «Hasta llegar a playa de Las Américas todo estaba por decidir. Al final el título fue para mí y la alegría no ha podido ser mayor, porque es la primera vez que gano el Nacional coneste formato. Ha sido muy duro pero ha merecido la pena sin duda», se congratulaba ya de vuelta a casa.

Díaz reconoce que verse en la cima le ayudará a «coger confianza» para lo que ahora centro sus miras, que no es otro horizonte que el de colarse entre los diez mejores especialistas de Europa. «Seguiré entrenando a tope porque esto no para y no pienso quedarme pensando en lo que ya he hecho. Voy a más y no quiero ponerme límites. Me encanta hacer lo que hago y estoy en un momento de forma en el que pienso que puedo competir con cualquiera si soy capaz de sacar mi mejor nivel en el agua. Salgo muy reforzado con la Liga Fesurfing y lo que espero es que sea el comienzo de muchas más alegrías», insiste el deportista, apoyado por el Instituto Insular de Deportes con una beca y que cuenta con el patrocinio de Sock'm, Monster Energy o Pukas, entre otras firmas comprometidas con su imagen y proyección.