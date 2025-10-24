El Hospital Perpetuo Socorro, Servicio Médico Oficial del Gran Canaria Bike Team para las dos próximas temporadas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de octubre 2025, 16:28 Comenta Compartir

El Gran Canaria Bike Team ha firmado un importante acuerdo de colaboración con el Hospital Perpetuo Socorro (HPS), que se convierte en el Servicio Médico Oficial del equipo durante las dos próximas temporadas. Este convenio supone un paso decisivo en el compromiso del conjunto ciclista con la salud, el rendimiento y la excelencia deportiva, al contar con el respaldo médico de uno de los centros sanitarios privados más prestigiosos del país.

Gracias a esta alianza, los corredores del Gran Canaria Bike Team tendrán acceso a un completo programa de atención médica y nutricional. El servicio incluye dos revisiones médicas anuales, una al inicio y otra en el punto álgido de la temporada, bajo la supervisión de la doctora Irene Sánchez, especialista en medicina deportiva. Además, los deportistas recibirán dos sesiones personalizadas de nutrición y suplementación deportiva a cargo de la farmacéutica y nutricionista Natalia Hernández, quien les orientará en la optimización de su rendimiento a través de la alimentación.

Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es el acceso al cicloergómetro de alta precisión del Servicio de Medicina Deportiva del HPS, un equipamiento que permite realizar pruebas con la propia bicicleta y potenciómetro del ciclista, obteniendo así datos fisiológicos exactos y comparativos con los sistemas del laboratorio. Este tipo de evaluaciones son fundamentales para ajustar las cargas de entrenamiento y así alcanzar el máximo nivel competitivo.

«Para nuestro equipo, contar con el respaldo del Hospital Perpetuo Socorro es una garantía de profesionalidad y un salto de calidad en el trabajo fisiológico de nuestros deportistas. Nos permite disponer de un seguimiento médico de primer nivel y reforzar nuestro compromiso con la salud y el rendimiento máximo», señaló la dirección del Gran Canaria Bike Team.

Prestigio

El Hospital Perpetuo Socorro es un centro médico privado que destaca por su tecnología avanzada y la alta cualificación de sus más de 200 profesionales. Con más de 189.000 consultas anuales, 195 camas y un servicio de urgencias 24 horas, el HPS se ha consolidado como uno de los hospitales privados más importantes del país. Su misión es ofrecer una atención integral y personalizada, centrada en la calidad asistencial y en la búsqueda constante de la excelencia.