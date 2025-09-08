Un 2025 de crecimiento y consolidación en el Gran Canaria Bike Team

Los resultados y la presencia del equipo en el calendario nacional le dan un realce sin igual para proyectar un futuro de éxitos

Ciclistas del equipo isleño, durante una prueba en esta temporada.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:49 Comenta Compartir

La temporada 2025 quedará marcada como un año de crecimiento para el Gran Canaria Bike Team, que ha dado un paso adelante en el ciclismo de formación y demuestra que en Canarias se trabaja con seriedad y visión de futuro.

El broche de oro llegó con la participación en la Vuelta Ciclista Internacional a Cantabria Júnior, una de las pruebas más duras y prestigiosas del calendario nacional, con equipos de primer nivel europeo y hasta cuatro selecciones nacionales.

El recorrido no dio tregua: dos etapas en línea de 118 y 115 kilómetros, con puertos de 1.ª y 2.ª categoría, y una cronoescalada final de 800 metros.

En la primera jornada Daniel Lado sufrió problemas mecánicos, aunque logró mantenerse en el grupo principal casi hasta meta. Sus compañeros Matías Peñate y David Bolaños también resistieron en un día de altísimo nivel.

El segundo día el equipo mejoró notablemente. Lado se quedó a un paso de rodar con los más fuertes, mientras Peñate superó con solvencia el puerto de primera categoría, rodando cerca del top 50.

La contrarreloj final confirmó el buen trabajo: tiempos competitivos en un trazado explosivo. El balance: Lado 46.º, Bolaños 91.º y Peñate 92.º.

De más de 150 corredores inscritos, solo 90 completaron la prueba. Entre ellos, tres canarios defendiendo los colores del Gran Canaria Bike Team.

El dato cobra aún más valor: 40 de los finalistas eran extranjeros y los 50 restantes españoles, situando a los isleños entre los 50 mejores júniors nacionales y, por extensión, entre los más destacados del mundo.

Podios, experiencia y prestigio

Más allá de los resultados, la participación en Cantabria refleja el crecimiento de un proyecto que apuesta por la formación y el desarrollo del ciclismo en las islas.

El salto respecto al año pasado, cuando ningún corredor pudo acabar, confirma la evolución del equipo.

La temporada 2025 deja podios, experiencia internacional y la certeza de que el Gran Canaria Bike Team está construyendo una base sólida para que el talento canario siga brillando en el ciclismo de élite.