Gran Canaria Bike Team: pedaladas de futuro desde la isla hacia las grandes vuelta

El pasado fin de semana, el Gran Canaria Bike Team volvió a hacer las maletas para representar a la isla en tierras vascas. La expedición amarilla participó en varias pruebas con sus ciclistas cadetes, júniors y sub23, demostrando que el proyecto no entiende de fronteras ni de dificultades.

Competir desde Gran Canaria conlleva un reto añadido: cada viaje supone horas de desplazamiento, logística compleja y un esfuerzo económico que pocos equipos peninsulares deben afrontar. Sin embargo, el equipo ha convertido esta circunstancia en seña de identidad: la de ser embajadores de una tierra que quiere tener voz propia en el ciclismo español y europeo.

En el XLIII Trofeo Nuestra Señora del Suceso, disputado en Karrantza, los cadetes Eloy Marza (14º), Héctor Santana (22º) y Alberto Ibáñez (29º) firmaron una destacada actuación en un pelotón de alto nivel, lo que permitió al conjunto capitalino acabar 4º por equipos.

Por su parte, en el XLIII San Bartolomé Saria, perteneciente al calendario júnior-sub23, el equipo también estuvo presente. Dilan Rojas (60º) y Alberto González (96º) completaron la carrera en un escenario donde se midieron a algunas de las estructuras formativas más potentes del país. La experiencia acumulada en estas citas fortalece a una generación que sigue dando pasos sólidos hacia la élite.

Detrás de cada dorsal hay un engranaje invisible: directores deportivos, técnicos, personal de apoyo y la labor administrativa necesaria para inscribir, trasladar y alojar a decenas de ciclistas cada fin de semana. Una infraestructura que, aunque silenciosa, es tan valiosa como el pedaleo de quienes cruzan la meta.

El objetivo declarado del Gran Canaria Bike Team no es menor: en un futuro no tan lejano, aspira a ver sus colores en las carreteras de la Vuelta, el Giro o incluso el Tour. Un sueño ambicioso, pero que se cimenta sobre una base de trabajo constante, el crecimiento de su cantera y la convicción de que la isla merece estar representada en el ciclismo internacional.

Cada fin de semana en la península es una batalla contra la distancia, pero también una inversión en futuro. Porque, como repiten en el seno del equipo, cada pedalada desde Gran Canaria acerca un poco más a la meta más grande: codearse con los gigantes del ciclismo mundial.