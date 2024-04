Carmona: «Tengo que aprovechar la oportunidad de ser campeón del mundo»

«Esto me ha salido de repente y tengo que aprovechar la oportunidad de ser campeón del mundo». El púgil grancanario Samuel Carmona, que el próximo domingo disputará en Uzbekistán el título mundial del peso mosca de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) ante Hasanboy Dusmatov, se refirió con ambición y optimismo al nuevo reto que afronta en su carrera deportiva en la conferencia de prensa que ofreció este lunes acompañado por el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, y Reyes Martel, jueza y fundadora del proyecto de integración social Up2U (Depende de ti).

Carmona elogió a su adversario («es un gran boxeador y ha sido campeón del mundo») pero detalló una ventaja que, estima, puede beneficiarle en su propósito de hacerse con este cinturón: «Nunca ha hecho más de seis asaltos. Yo vengo de hacer doce, diez... Y preparándome con púgiles muy buenos, como el hijo del seleccionador Rafa Lozano, que es zurdo. También sé que voy a su casa, pero alguna mano puede cambiar la pelea«.

Por su parte, Romero advirtió al anfitrión («que se agarre los pantalones») dada la confianza que tiene depositada en Carmona para esta cita: «Será un combate muy díficil, pero también para el contrario. Samuel tiene un cardio muy importante, es capaz de mantener la pulsaciones entre 180 y 190 por minuto y tiene una pegada impropia de su peso, sabe encajar bien... Va a tener sus opciones«.

«He tenido altibajos, he caído, me he vuelto a levantar y aquí estoy. Otra vez voy a intentar ser de nuevo campeón del mundo. Ya lo intenté en Estados Unidos pese a hacer un buen combate. Y a día de hoy trabajo para ser también un referente para los niños del proyecto de Reyes Martel y para Canarias. Quiero traerme este título sin trampas ni cartón«, añadió ilusionado el estilista de La Isleta.