Los canarios Isabel Hernández y Pol Núñez, campeones de la Copa de España de ILCA 6

Los canarios Isabel Hernández y Pol Núñez se han proclamado campeones absolutos de la Copa de España de la clase ILCA 6, en una emocionante jornada final en la que subió el viento en la bahía de Las Palmas de Gran Canariam donde las olas no menguaron y las clasificaciones sufrieron varios vuelcos.

Núñez, regatista del RCNGC como Hernández, gana también en las categorías sub-19 y sub-17 masculinas, y la alicantina Adriana Castro se proclama campeona de España sub-19 y sub-21 femenina. La guatemalteca Cristina Castellanos subió al podio como primera clasificada en categoría sub-21 femenina.

La Copa de España de ILCA 6 2024, que han organizado el Real Club Náutico de Gran Canaria y la Real Federación Canaria de Vela por delegación de la Real Federación Española de Vela y con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y del Instituto Municipal de Deportes, concluye con el programa completo (se han hecho las 9 mangas programadas) y un emocionante duelo final entre Isabel Hernández y Ana Moncada, que fue líder durante las dos primeras jornadas.

Hernández y Moncada, ambas regatistas del equipo olímpico español, se han jugado el título en la última manga y han terminado la regata con una diferencia de 2 puntos. Hernández, que arrastraba un mal descarte y no podía permitirse hoy ningún error, entró 9ª en la última manga de la regata; Moncada llegó pegada, la 10ª.

Isabel Hernández declaró al llegar a tierra que este ha sido un campeonato «peleado hasta la última manga». «He salido a por todas, y he tenido dos muy buenas mangas que me han colocado a un punto de Ana, y ya en la tercera prueba nos hemos peleado hasta el final y he salido ganando», ha explicado Hernández, que se mostró «muy feliz» por la victoria.