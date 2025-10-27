CANARIAS7 sortea una pala de pickleball con motivo de la llegada del Pickle Pro Tour a Gran Canaria

El Pickle Pro Tour llega a Gran Canaria del 27 al 30 de noviembre de la mano de CANARIAS7. El Club Conde Jackson de ... Las Palmas de Gran Canaria acogerá la fase de grupos entre el jueves 27 y el viernes 28 de noviembre. El sábado 29 y domingo 30 de noviembre el torneo se trasladará a la pista central, situada en la Plaza Alcalde Fernando Ortiz Wiot del Paseo de Las Canteras.

Con motivo de este evento deportivo, CANARIAS7 va a sortear 1 pala Pickebull, la raqueta oficial del circuito nacional Pickle Pro Tour, desde el lunes 27 de octubre y hasta el miércoles 26 de noviembre a las 11:00 horas. El mismo miércoles 26 de noviembre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y con otro artículo en la web del periódico. Para participar en el sorteo hay que estar registrado en Canarias7 y aportar los siguientes datos: nombre y apellidos, correo electrónico y número de teléfono.

El premio se entregará el sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas en la zona Vip de la cancha central del Gran Canaria Open'25, situada en la Plaza Alcalde Fernando Ortiz Wiot del Paseo de Las Canteras.