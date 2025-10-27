Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un partido del Pickle Pro Tour. C7

CANARIAS7 sortea una pala de pickleball con motivo de la llegada del Pickle Pro Tour a Gran Canaria

El próximo 26 de noviembre se comunicará al ganador del sorteo por correo electrónico y con otro artículo en la web del periódico

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:23

Comenta

El Pickle Pro Tour llega a Gran Canaria del 27 al 30 de noviembre de la mano de CANARIAS7. El Club Conde Jackson de ... Las Palmas de Gran Canaria acogerá la fase de grupos entre el jueves 27 y el viernes 28 de noviembre. El sábado 29 y domingo 30 de noviembre el torneo se trasladará a la pista central, situada en la Plaza Alcalde Fernando Ortiz Wiot del Paseo de Las Canteras.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Golpe al narcotráfico: incautan 4.000 kilos de cocaína en un mercante frente a Canarias
  3. 3 Abascal, recibido con gritos de «presidente, presidente» en el Círculo Mecantil
  4. 4 Rescatan a dos hombres y a un niño que cayeron al mar en la playa del Vagabundo, en Moya
  5. 5 Críticas al Círculo Mercantil por acoger a Abascal (Vox) tras ser remodelado con dinero público
  6. 6 Muere Juan Jesús Doreste Aguilar, responsable del departamento de Formación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
  7. 7 La Aemet avisa de un cambio de tendencia en Canarias a partir del martes
  8. 8 Juan Guerra: Su apellido le define
  9. 9 Anticorrupción ve «inexplicable» la «falta de control» del Gobierno sobre Fundación Siglo XXI
  10. 10 Ryanair aprovecha el ERE a nivel nacional para recortar personal en las islas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 CANARIAS7 sortea una pala de pickleball con motivo de la llegada del Pickle Pro Tour a Gran Canaria

CANARIAS7 sortea una pala de pickleball con motivo de la llegada del Pickle Pro Tour a Gran Canaria