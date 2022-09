Broche final temporada 2022 para el Campeonato Provincial de Las Palmas

Calor con muchísimo calor, un día espectacular para los que gustan de la playa, pero no por eso, fue menos espectacular el presenciar las carreras de este pasado fin de semana en el Gran Karting Club, una mañana junto a todos los participantes, «incluyendo el aguante de algunos padres y preparadores que no ven mas allá de un palmo de su narices», siempre poniendo en riesgo ante comisarios y organizadores el que cada vez sean menos al no querer aguantar las impertinencias de algunos y la mala educación de otros, por suerte la gran mayoría no son así y hasta ahora el pensar generalizado es no hacer pagar justo por pecadores.

La prueba en sí fue muy puntual, y estuvo bien organizada con sus programas horarios, regularidad total desde el viernes con la Verificaciones Administrativas y técnicas, y luego el sábado en cada una de las carreras, se dio comienzo en la mañana ras el Warm Up con la presentación de pilotos ante todo la prensa fotógrafos y aficionados se trataba de la última prueba del Campeonato Provincial y Penúltima del Campeonato de Canarias, comenzando para con la categoría Promoción de la Escuela, que tantos éxitos podría dar en un futuro esos niños en nuestro deporte, dos nuevos contrincantes los hermanos Himar Santana y Jaime Santana, que si bien se les notó muy buenas maneras si se se les notó faltos de entrenamientos sobre todo en ese Circuito grande para ello con sus casi 1000 metros y aguantar las 10 vueltas de cada carrera.

Pero es tan sólo sus comienzos, al final hubo Trofeos para todos ellos, y fue Yeiden González el primer clasificado y vencedor en sus dos carreras, Gabriel Santana segundo, Diego Daniel tercero, Himar Santana hacía el cuarto puesto para cerrar con un quinto su hermano Jaime Santana. En Alevines una vez más se vió también unas buenas carreras, repartiéndose las mangas, entre Rubén Pérez vencedor de la categoría y una joven promesa con un gran futuro Erik Lee, que haría segundo, Anuar Navarro tercero, Azael Hernández cuarto, Diego Hernández quinto, y otra jovencísima promesa Abril García que debutaba en este pista y en carrera, Neyen Prieto no tuvo en ésta carrera la suerte de cara y quedaba en la séptima posición.

En Cadete, se vería muy mermada la participación en éstas carreras tan sólo tres participantes, pero n o dejó de estar atractiva, Adrián Cabrera ganaba sus dos carreras ocupando la primera plaza, Amir Navarro fue segundo y Adrian Cruz tercero, tras una rotura de motor en la segunda carrera/manga.

Otra de las grandes pruebas y espectacular fue la categoría Junior, espectacular en la salida, donde se tuvo que parar por Dirección de Carrera ya que sin bajarse la bandera se tomaban ya como comenzada la prueba y hacían caso omiso a las indicaciones de Dirección de Carrera, una vez subsanado el percance de control en salida, se dio la partida para ellos, Oscar Luis Chicharro ganaba las dos carreras de la categoría demostrando su saber y preparación seguido muy pero muy de cerca por otro joven piloto opositor en las dos carreras Maksmilian Skomski , Adjona Regalado ocupaba la tercera plaza, Adam el Osta la cuarta la joven fémina Abenuara Tacoronte quinta que con Aimar Fariña que no tuvieron en estas el santo de cara, Fariña incluso perdiendo varias posiciones en la salida y ocupó la sexta plaza.

En la categoría DD2, fue Daniela Ramos la vencedora, y en DD2 Master Julio Daniel Mena fue el vencedor. Para la KZ2, Vicenzo Marinov fue el ganador de las dos carreras y ocupó la primera plaza de la competición, seguido de Denzel Fiorini segundo y Mario Hernández Tercero.

Aquí acabó la temporada 2022 para el Campeonato Provincial de Las Palmas, ahora, esperar, elecciones, programación de próxima temporada, esperando quede resuelto para la misma varias lagunas de la reglamentación sobre todo en la parte técnica, todos desde comisarios hasta preparadores y los propios participantes, deben tener claro para los Campeonatos.