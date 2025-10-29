Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:02 Comenta Compartir

Tuvo un amplio recorrido en el muay thai llegando a coronarse campeón de Canarias y de Europa, con más de treinta peleas que cimentaron su prestigio. Incluso llegó a incursionar en las MMA. Desde niño, recuerda, sintió inquietud y predilección por los deportes de contacto y desde siempre se recuerda «entrenando y compitiendo». Ahora Adonai Mederos (Las Palmas de Gran Canaria, 1994) es noticia por su inmiente estreno como boxeador profesional.

Será el próximo 8 de noviembre en la velada Las Palmas International Boxing Night que acogerá el pabellón Juan Beltrán Sierra y en la que protagonizará el combate profesional que coronará un cartel con hasta diez pleitos de ámbito amateur. En plena cuenta atrás para su puesta en escena, el púgil del Monzón Boxing Team se maneja con certidumbres. «Con firmeza puedo decir que voy a ganar. No sé si será por ko o a los puntos, no me gusta especular con eso. Pero que me voy a llevar a victoria es algo de lo que no dudo en absoluto«, asegura.

Ampliar El púgil, con Aythami Monzñon, su entrenador.

Su rodaje previo en el ring, con aplastante porcentaje victorioso en sus diez apariciones, alimenta este pronóstico optimista. «Llevo poco más de un año con el boxeo de manera específica y siempre queriendo subir el nivel, afrontar desafíos. De hecho quiero que este sea el inicio de un camino que me lleve a disputar un Campeonato de España«, significa ilusionado. Adonai sabe que nada mejor que arrancar este periplo con resultado favorable y para eso se prepara a conciencia bajo la supervisión de Aythami Monzón en el gimnasio de Schamann al que pertenece.

«Espero poder hacer mi trabajo y salir contento de mi rendimiento», dice a propósito de los cuatro asaltos que afrontará en su estreno, «sabiendo que la exigencia va a ser muy alta».

Le ayudará en su propósito una característica que siempre ha explotado: «Soy de sangre fría. Me gusta controlar al rival, esperar el momento, evitar precipitaciones».

Ampliar

«Le gusta trabajar desde el centro del ring para asumir la inicitiva, yendo de menos a más, con un ritmo creciente y en el que se siente cómodo», apunta su entrenador, también convencido de que Adonai «está a tiempo de todo« en esta nueva etapa.

Llamamiento

El factor ambiental también lo pondera el púgil como una motivación añadida en el afán de dar su mejor versión: «Soy una persona agradecida y siempre tengo presentes a mi familia, a mis amigos, a todos los entrenadores y compañeros que me han hecho mejor. No me olvido de Roberto Barreiro, que tanto significó para mí. Y, al final, salir a pelear y notar en las gradas el apoyo de la gente, ese ambiente especial, es algo que te llega».

«Ojalá que la gente acuda porque para todos los boxeadores es fundamental sentir aliento. Eso te da fuerzas, te ayuda en todo«, concluye a modo de llamamiento.