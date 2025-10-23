Sorteo de cuatro entradas dobles para 'Las Palmas International Boxing Night'
Boxeo ·Se celebrará el próximo 8 de noviembre con diez combates amateur y uno profesional, el del debut en esta categoría de Adonai Mederos
CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 23 de octubre 2025, 12:18
El sábado 8 de noviembre se celebra la velada Las Palmas International Boxing Night en el Polideportivo Juan Beltrán desde las 18: ... 00 horas en la que habrá diez combates amateur y uno profesional, el del debut de Adonai Mederos en esa categoría. Un evento en el que se podrá ver a algunas de las mejores promesas del boxeo regional.
CANARIAS7 sortea 4 entradas dobles desde hoy jueves 23 de octubre y hasta el viernes 7 de noviembre a las 11:00 horas. El mismo viernes 7 se comunicarán los ganadores por correo electrónico y en la web del periódico.
Para participar solo hay que estar registrado en CANARIAS7 y aportar los siguientes datos: nombre y apellidos, email y número de teléfono.
