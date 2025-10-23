Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cartel de la velada que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en la capital grancanaria.

Sorteo de cuatro entradas dobles para 'Las Palmas International Boxing Night'

Boxeo ·

Se celebrará el próximo 8 de noviembre con diez combates amateur y uno profesional, el del debut en esta categoría de Adonai Mederos

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:18

El sábado 8 de noviembre se celebra la velada Las Palmas International Boxing Night en el Polideportivo Juan Beltrán desde las 18: ... 00 horas en la que habrá diez combates amateur y uno profesional, el del debut de Adonai Mederos en esa categoría. Un evento en el que se podrá ver a algunas de las mejores promesas del boxeo regional.

