«Y ahora a por Dusmatov. Ya le he dicho que quiero ganarle, que quiero el Mundial»

El cinturón de la IBA que se ha traído Samuel Carmona de Moscú brilla a rabiar. «Es precioso», dice con orgullo el púgil grancanario, feliz y radiante por añadir a su palmarés una conquista de especial valor estratégico en su carrera, pues le abre, de nuevo, las puertas a su sueño de ser campeón mundial. Y objetivo que tiene grabado a fuego y que, anuncia, no va a parar hasta su consecución. De momento le toca «descanso activo» tras su brillante pelea ante Artur Nagapetyan que ilumina como nunca sus horizontes.

-¿Cuáles son sus sensaciones recién llegado a casa como flamante campeón de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) del peso mosca?

-Mucha felicidad, mucho orgullo. Fue una experiencia increíble la que viví en Moscú. Un público respetuoso, entendido, un rival muy deportivo, que me felicitó tras darlo todo en el ring. Encima, gané y con claridad. Más no puedo pedir.

-Un apunte extradeportivo. ¿No notó nada en la capital de un país que, oficialmente, está en guerra por el conflicto con Ucrania?

-En el poco tiempo que estuve en Moscú todo fue normal. Pude salir a pasear. Estuve por la Plaza Roja, la gente hacía su vida por la calle como en cualquier otro sitio. Luego, en el pabellón, un gran ambiente... Sinceramente, no da la impresión de que allí estén en una guerra. Por lo menos en lo que a mí me dio tiempo a ver.

Samuel, con su padre Antonio.

-Se comió a Nagapeytan. Vaya demostración de poderío la suya.

-La preparación que llevé en Toulouse con mi equipo y entrenador me hizo llegar a la pelea a tope. Desde el primer momento me sentí en disposición de ganar porque me notaba con confianza, con fuerza, con recursos para vencer. Y cuando llegamos al final de los ocho asaltos no tuve la más mínima duda de que me iban a dar la victoria a los puntos como así fue.

-¿Qué significa este título en sus ambiciones?

-Es un paso importantísimo. La IBA es una asociación que está creciendo muchísimo, mueve una gran cantidad de boxeadores y sus veladas tienen mucho seguimiento. Yo me jugaba mucho con esta pelea. Tenía muy claro que no podía fallar. Y ya con la victoria, con este cinturón que es mío, espero la llamada de mi mánager, Karim Bouzidi, para estudiar lo que viene, que seguro que va a ser apasionante.

Mostrando su cinturón a Francisco Suárez, director de CANARIAS7.

-¿Contempla una nueva intentona por el Campeonato del Mundo?

-Es que nunca he dejado de pensarlo. Ya nos hemos puesto en contacto con Dusmatov para tener la revancha. Y nos ha dicho que acepta, que hay que poner fecha y ya. Hay que sacarlo de Uzbekistán porque allí es complicadísimo ganarle. Me gustaría que esta pelea fuese en España o Rusia. Pero sí, Dusmatov ya sabe que quiero el mundial. Es campeón olímpico, campeón mundial, le tengo un gran respeto y admiración, pero quiero ganarle.

-¿Cuándo volverá a pelear en Gran Canaria?

-Soy aspirante aspirante oficial al Europeo y dentro de unos días me voy a reunir con el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, que siempre me ha apoyado muchísimo, y le voy a pedir ese esfuerzo para traer ese título al Gran Canaria Arena. Sería algo increíble y me hace mucha ilusión.

-Ha venido a la entrevista acompañado de su padre Antonio. Siempre ha puesto en valor el apoyo de su gente. ¿Va por ellos este nuevo éxito?

-Por supuesto. Mi hija, mis padres, mi familia, los que siempre han creído en mí. A todos les dedico esta victoria. También al boxeo de mi tierra. Siempre me he sentido muy orgulloso de venir de donde vengo, de haber salido desde abajo, con humildad y trabajo. Ahora es cuando me acuerdo de los chicos que se entrenan en los gimnasios con todo el sacrificio del mundo y les digo que si yo he podido, ellos también.