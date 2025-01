Samuel Carmona se corona en Moscú con el título de la IBA

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de enero 2025, 21:34 Comenta Compartir

Samuel Carmona está de vuelta. El púgil grancanario se ha alzado este viernes con el cinturón de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) del peso mosca en una velada celebrada en Moscú y en la que dominó con autoridad al púgil anfitrión Artur Nagapetyan. Carmona se impuso a los puntos, tras los ocho asaltos contemplados, y exhibió una manifiesta superioridad frente a su oponente, reinando de principio a fin en el ring, llegando a conectar golpes claros y con un ritmo físico imponente. El estilista de La Isleta manejó el desarrollo de la pelea sin dificultad y merced a una preparación que le elevó muy por encima de Nagapeytan. «Estoy muy feliz y orgulloso. Es un logro más en mi carrera y tengo la satisfacción de haber logrado el objetivo después de muchas semanas de entrenamiento en Tolouse (Francia) y alejado de mi familia y de mi tierra», comentó tras el combate y una vez que recibió sus credenciales bajo la ovación del público presente.

«Me encontré muy bien en todo momento. Estaba centrado en desarrollar mi trabajo, en llevar al contrario al sitio que me interesaba. Lo había estudiado muy bien y sí, desde el primer asalto ya sentí que esto no se me podía escapar«, se congratuló.

Carmona inaugura, de esta manera, un 2025 en el que, bajo la disciplina de la promotora que dirige Mehdi Ameur se ha trazado «metas muy ambiciosas» a escala internacional. «2024 finalizó con el EBU Silver que defendí ante Aramis Torres en el Arena y ahora arranco 2025 como me había propuesto. Para mí este título significa muchísimo por todo el esfuerzo que llevo detrás, el hecho de hacerlo en una ciudad como Moscú también es motivo de prestigio y, como no podía ser menos, para devolver la confianza que mi nuevo equipo ha puesto en mí. Va dedicado a todos los que me apoyan, a mi familia y, por supuesto, a Gran Canaria«, añadió emocionado.