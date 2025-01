Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 13 de enero 2025, 11:53 | Actualizado 12:08h. Comenta Compartir

Samuel Carmona vuelve a la carga. El estilista de La Isleta, olímpico en Río 2018 y con una dilatada carrera internacional a sus espaldas, jalonada con títulos y disputas de alta alcurnia, quiere empezar 2025 a lo grande y el próximo 31 de enero disputará en Moscú el título de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) frente al púgil anfitrión Artur Nagapetyan correspondiente al peso mosca. Será a ocho asaltos y Carmona, que no ha querido dejar detalle alguno al azar, está preparando la pelea en la ciudad francesa de Tolouse, bajo la disciplina de su promotora, la de Mehdi Ameur.

«Estoy ilusionado, con muchísimas ganas y creyendo que todo va a salir bien en función del trabajo que llevo detrás. He renunciado a estar con mi familia en Navidad para centrarme a fondo en esta oportunidad. Me veo a tope y todavía me quedan un par de semanas para afinar pequeños aspectos para encarar el combate como quiero, sabiendo que me aguarda un rival que ha ganado por ko sus tres peleas», significa.

Carmona, que el pasado mes de abril cayó derrotado a los puntos ante Hasanboy Dusmatov en la pelea por este mismo título, se ha propuesto no dejar pasar esta nueva oportunidad y se felicita por haber aprendido de esta experiencia: «Con Dusmatov creo que hice las cosas bien y si no resulté vencedor fue por cuestiones ajenas a mi boxeo. Ahí lo dejo. Ahora toca repetir y, evidentemente, certificar la victoria».

«Me juego mucho en mi carrera porque todo cambiará dependiendo de si salgo vencedor o no. Me gusta tener esta presión porque significa que estoy en la lucha por cosas importantes. La motivación que tengo es enorme y eso me da fuerzas para seguir entrenando cada día al límite, para darlo todo y poder sacar a relucir mi mejor versión», añade con evidente ilusión.

En su mente y propósito, recuperar posiciones en el ránking mundial para abrirse paso entre los candidatos a los mejores cinturones. Todo pasa por Moscú el último día de este mes. «Allá vamos», dice convencido.