Bomba de Juan Espino: «El Pollito de la Frontera se vestirá de corto en mi homenaje»

El legendario deportista avanza algunos detalles de todo lo que se va a vivir. La presencia de un mito de la lucha canaria supone uno de los primeros de los muchos bombazos guardados para la ocasión y que garantizan al aficionado un espectáculo de excepción. Sus sensaciones son, como no podía ser de otra manera, especiales y como nunca. Y la espera la vive entusiasmado por lo que viene en camino, que no es poco.

-A menos de dos semanas de La Despedida enel Gran Canaria Arena, ¿cómo lo está viviendo y llevando todo?

-Pues con muchos frentes abiertos. Mi vida, mi trabajo, este acto de despedida. Bueno, trato de organizarme porque a veces me siento desbordado.... He empezado a delegar para que todos los preparativos vayan en la dirección correcta. Pero estoy muy contento, muy feliz por lo que viene en camino.

-La venta de localidades está funcionando para propiciar ese lleno en el Arena.

-Muy emocionado por eso, por saber que la gente quiere estar ahí conmigo porque, al final, era lo que quería para ese día tan especial para mí. Podía haber estirado mi carrera, tenía esa posibilidad, proyectos fuera de mi tierra, en UFC España quizás. ¿Eso por un poco más de fama?... No. Quería dejarlo aquí, en la cima, y delante de los míos, en mi casa. Mejor eso que luchar contra Spiderman en Marte... Y sí, la venta de entradas está siendo increíble y, también, las colaboraciones con empresarios, instituciones públicas, deportistas y artistas a los que llamo... Noto que todos se vuelcan conmigo. De hecho me preocupa que se pueda quedar gente fuera y quiero que eso se gestione bien.

-En el acto de presentación del evento destacó la oleada de cariño que le respaldaba para ser protagonista de una velada única y nunca antes vista. ¿Se mantiene en el tiempo esta adhesión incondicional a Juan Espino?

-No es que se mantenga, es que se ha magnificado. No tengo palabras... He mantenido muchísimos contactos para formar el mejor cartel posible y la respuesta recibida ha sido impresionante. Y, la verdad, está quedando algo que va a sorprender, que va a ser espectacular en todos los sentidos.

-¿Puede adelantar algo?

-El Pollito de la Frontera va a volver a luchar, se vuelve a vestir de corto después de retirarse hace más de diez años. Volver a ver al Pollito es un orgullo. Recuerdo mis enfrentamientos con él y siempre iba a matarme, era muy superior. Para mí, indiscutiblemente, fue el número uno.

-¿Y cómo surgió esta bomba?

-Yo lo había invitado a que estuviera, a que me acompañara en ese día tan bonito para mí. Y me puse a pensar, a pensar... Y le propuse esta idea y me dijo que sí, ni se lo pensó.

-¿Se verá una agarrada Trota-Pollito?

-Francis se va vestir de corto. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a suceder? Habrá que esperar al 23 de marzo. Solo decir que él va a estar es un notición. Y como Francis, muchísima gente que va a aportar su granito de arena. Cantantes, artistas, deportistas... Un elenco importante. De nivel top.

-¿Cómo se está entrenando para emerger como tiene acostumbrado al público en su último día?

-No estoy al cien por cien, obviamente. He hecho una adaptación de UFC. Entreno boxeo, lucha, física, sparring... Y en turnos de mañana y tarde.

-Su nombre y fama trascendió fronteras. Y ahora de muchos rincones del mundo vendrán a agasajarle...

-De Japón, Corea, Mongolia, Cuba, Senegal... Incluso en Corea han parado una competición que tenían en esa fecha la han aplazado para tener una representación en mi despedida. Y lo hacen sabiendo que no estarán aquí para representar a sus luchas. También para unirse a esa locura mía, por llamarlo de alguna manera, de que un luchador de sumo se mida a un senegalés y cada uno un asalto en su modalidad. Y así con el resto de modalidades de lucha. Una fiesta no competitiva pero con el afán de dar lo mejor de cada uno, pensando en el público, con flexibilidad a la hora de acatar las normas y reglamentos específicos.

-¿Todavía está abierta la escaleta?

-Está abierta pero definida, con su orden de peleas aunque pendiente hasta de final de pequeños detalles, que son importantes.

-¿Habrá discurso del homenajeado?

-¡Algo tendré que decir! Improvisaré porque así lo prefiero y porque en la naturaleza el acto está todo abierto a sorpresas. Además, se están grabando dos documentales en pararelo a mi carrera y al acto en sí.

-Y en la semana previa, la transformación del Arena...

-Así es. Serán dos días de montaje con un terrero de lucha como centro de todo, superficie para el sumo... Va a quedar algo chulo.

-Un lleno del mayor recinto cubierto de Canarias como colofón no estará mal...

-La gente no es consciente del orgullo que siento por ser grancanario, canario y español. Eso está por encima de todo.