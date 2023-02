Edu Blasco: «No quiero que muera gente en el mar, estoy concienciado con la humanidad»

Eduardo Blasco Álvarez (1994), nacido en San Sebastián pero criado en Fuerteventura, está dispuesto a cambiar su vida de nadador profesional por recorrer 8.000 kilómetros de litoral italiano para salvar vidas. A Edu le importan más las personas que las medallas. «No creo que haya nada más importante que salvar vidas. Puedo quedarme sin Europeo, pero eso ya está asumido».

–¿Cómo y cuando surgió su preocupación por los flujos migratorios en el mar Mediterráneo?

–Es un tema que sigo desde hace mucho tiempo. Los flujos migratorios en general son uno de los problemas más grandes de Europa y yo desde que estudiaba derecho me preocupé por esto. Como nadador vi el cielo abierto para ayudar. Ha sido progresivo, un tema que me ha preocupado de manera progresiva hasta el momento que me contactan algunas ONG para buscar opciones en las que pueda estar involucrado. Me proponen que acuda como nadador profesional para garantizar la supervivencia de los rescatados. Entonces no me lo pienso dos veces y accedo a ir. Esta cuestión se convierte en mi día a día y en mi objetivo.

–Ha sacrificado luchar por las medallas del Campeonato de Europa 2023 por salvar vidas.

–Sí, sin dudarlo. No creo que haya nada más importante que este tema ahora mismo para mí, así que si me quedo sin ir al Europeo no pasa nada. Actualmente estoy preparándome para las dos cosas. Es decir, entreno en el agua y en el gimnasio intentando mantener la forma física para cuando me toque ir al rescate de los refugiados que intentan acceder a países como Italia. Si me puedo clasificar al Campeonato Europeo antes de salir pues me clasificaré, y si no, pues abandonaré la preparación y me quedaré sin ir al Europeo. Está asumido.

-Recientemente consiguió el oro en el Mundial de Socorrismo y Salvamento, ¿cómo se siente ante este tremendo logro?

-Así es. Soy campeón del mundo y realmente esa fue la principal razón por la que me contactan. Son prácticas que fusionan la natación con la actividad de rescate, esto es una prueba de 50 metros remolque, la cual consiste en recorrer la piscina cargando un maniquí que simula a una persona. La verdad que son pruebas muy exigentes que te preparan bien para este tipo de misiones. Ellos buscaban que sobrevivieran todos los inmigrantes en una misión y por eso vinieron a mí. La verdad es que el que se encargó de contactar conmigo estuvo muy atento en ese sentido.

-Nacido en el País Vasco pero muy vinculado a Canarias, en concreto con Fuerteventura.

-Totalmente. Yo me crio en Fuerteventura. Nazco en Donostia (San Sebastián), pero estoy empadronado en la isla majorera desde 1997. A los tres años me vine para aquí y me siento un canario más. Yo tengo mi casa en Puerto del Rosario, me compré el piso cuando gané la medalla y aquí es donde he hecho mi vida y tengo a mi familia. Pero eso no quita que esté muy agradecido al gobierno vasco por el apoyo que siempre me brinda y a toda la gente de Euskadi en general.

-Está en contra de la inmigración ilegal o a favor de la migración regulada?

-La verdad que no sé como decirlo pero de lo que seguro estoy en contra es de que muera gente en el mar. Evidentemente cuando me preguntan no hablo como portavoz de ninguna ONG ni de ninguna institución, simplemente soy un deportista de alto nivel que está concienciado con la humanidad y que usa sus habilidades y capacidades físicas para salvar la vida de personas que se enfrentan a un infierno en el mar. Luego hay que ver ciertas normas como pueden ser: dónde y cómo tienen que ir, las condiciones, la seguridad, regular su estancia, etc. pero siempre y cuando se garantice su integridad física y su derecho a la vida. No se puede abandonar un barco con 200 ó 300 personas y dejar que mueran porque no los quieras aquí. Por delante de cualquier tipo de política, tienen que existir los derechos humanos.

-¿Por qué en el mar Mediterráneo?

-Sé que en las costas canarias también hay casos pero yo tenía que decidir y no es lo mismo rescatar cuando tienes un buen soporte detrás a cuando no lo hay. Si se diera el caso de que me contacta una institución u ONG que trabaja en Canarias va a ser un honor poder participar y salvar vidas porque al final todas valen igual. Yo también tengo que mirar las opciones que me brindan pero es cierto que el tema en Canarias es algo que me preocupa.Para que se lleve a cabo de manera fructífera es importante que sea un trabajo unilateral, que se me requiera una misión concreta y que genere confianza porque son tareas muy delicadas donde cualquier pequeño detalle puede costar la vida de muchas personas en el agua.