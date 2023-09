El próximo 19 de noviembre se celebrará en Maspalomas el último Gran Canaria Maratón

Gran Canaria se olvida a partir del próximo mes de noviembre de celebrar un maratón en la isla. Esta decisión ha sido tomada por la consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, con el apoyo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. El próximo 19 de noviembre se celebrará la tercera edición del Gran Canaria Maspalomas Marathon y la distancia mítica de 42 kilómetros y 195 metros dejará de estar en el calendario anual de eventos.

Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, ha analizado a fondo desde su llegada a la consejería qué hacer con una prueba que tras diez años en Las Palmas de Gran Canaria y dos años en Maspalomas, solo en una ocasión pudo lograr 1.000 finisher.

El informe exhaustivo que ha hecho la consejería del Cabildo sobre la situación de este evento se ha visto respaldada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ya que la nueva corporación sureña veía desproporcionada la inversión de este evento «y el poco retorno que producía», tal y como adelantó ayer a CANARIAS7 Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana. «Los costes son enormes y los inconvenientes que provoca esta prueba en el municipio son enormes. Esta edición, programada para el próximo 19 de noviembre, se realizará por los compromisos adquiridos y para no perjudicar a nadie», afirmó.

Por su parte, Aridany Romero fue muy claro. «Es evidente que el maratón en Gran Canaria no ha funcionado a pesar de la inversión que se ha realizado. Hemos consultado con expertos en la materia qué visión tienen del maratón en la isla, e incluso hemos tomado buena nota de la opinión que nos ha dado Paco Borao, máximo responsable del Maratón de Valencia y presidente de la AIMS -Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia-. Él nos ha dejado bien claro que organizar un maratón en las islas tiene muchísimas limitaciones y que el número de participantes no será muy elevado. Poniendo todas las cuestiones sobre la mesa, hemos decidido que para tener como máximo 1.000 y pico corredores en el maratón, no merece la pena tanta inversión», relató.

La cultura del maratón y todo lo que ello supone no llegó a Gran Canaria. Durante diez años, los ciudadanos de la capital grancanaria fueron testigos de una carrera de 42 kilómetros, que cerraba completamente la ciudad, en la que solo corrían unas 600 personas de media y que siempre estaba envuelta en la polémica. De un plumazo se fue de la capital a Maspalomas y desde el Cabildo se comentó que no tenía nada que ver una prueba con el proyecto sureño, pero lo que es claro y notorio es que para sacar adelante un proyecto así o se tiene una suculenta subvención pública por parte del Cabildo de Gran Canaria o es inviable su realización.

El maratón en Gran Canaria ha pasado por distintos procesos. Los problemas han sido múltiples e incluso se procedió a un concurso público para que empresas del sector optasen a su organización y así aligerar el enorme coste para las arcas públicas.

En Maspalomas se llevó a cabo por parte de la anterior corporación otro modelo en el que confiaron en un promotor directamente, pero el número de inscritos seguía siendo escaso en el maratón y las molestias que la prueba provocó en el sector hotelero fue grande, con los inconvenientes con los que se encontraron los turistas para entrar o salir de sus hoteles mientras se disputaba una competición que en su segunda vuelta del recorrido, cuando ya habían pasado más de cuatro horas, se convertía en un deambular escaso de algún que otro deportista.

El 19 de noviembre será la despedida del maratón en Gran Canaria. Ya en 2024 no habrá maratón en Gran Canaria. Ahora mismo hay tres islas con maratón: Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, aunque ya Gran Canaria se baja de este barco a la búsqueda de un evento atlético internacional, con una distancia menor que se amolde mejor al rédito que pueda recibir en relación a la inversión realizada.

Esta decisión del Cabildo de abandonar a partir del próximo mes de noviembre el proyecto de apoyar un maratón en Gran Canaria no significa que se siga apoyando el calendario de pruebas atléticas populares que se organizan en la actualidad. Y el consejero Aridany Romero fue aún más allá, ya que desde la consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria está estudiando la viabilidad de respaldar la organización de un gran evento atlético internacional, pero en una distancia menor.

Un 10K internacional toma fuerza, sin descartar tampoco un medio maratón. Traer atletas de enorme nivel que promocionen este deporte y que el corredor popular tenga el incentivo de poder correr junto a estrellas de la distancia puede suponer un reclamo. Un 10.000 en ruta, que poco a poco se vaya situando en un buen escalón internacional, puede ser el efecto que el Cabildo ponga en marcha ante la anulación de la inversión que realizaba hasta el momento por el maratón. «Apostamos por grandes eventos, como la Vuelta Ciclista España en la isla o que el Rally Islas Canarias entre en el Mundial, entre otros. También queremos un gran evento atlético internacional, y en eso estamos. La inversión que se realizaba en el maratón no ha tenido los resultados que se esperaban y es hora de cambiar», reiteró.

Un 10K o un medio maratón internacional. Estas son las dos opciones que se barajan para 2024, año en el que Gran Canaria ya no tendrá maratón.

El Gran Canaria Maspalomas Marathon del próximo mes de noviembre será el de la despedida, algo que también se le ha comunicado a DG Eventos, actual empresa promotora de la competición.