Alejandro Mayor, «entusiasmado» con acudir al Mundial de Austria con España

Alejandro Mayor está demostrando en los últimos años una enorme progresión en distancia Ultra. En septiembre de 2022, el galdense se colgó la medalla de bronce en los Campeonatos del Mundo de Skyrunning, representando a la FEDME y ahora acudirá a otro Mundial, pero en esta ocasión convocado por la Real Federación Española de Atletismo. Después de ganar siete medallas en la edición inaugural de Chiang Mai 2022, el equipo español viajará al Tirol austriaco con un equipo formado por 40 atletas, 19 mujeres y 21 hombres, que han sido preseleccionados tras cumplir con los criterios establecidos por el seleccionador José Peiró y la dirección deportiva de la RFEA.

Será el segundo Mundial de Trail y Mountain Running, y España quiere seguir demostrando su potencial. Alejandro Mayor formará parte del equipo español de la modalidad Long Trail, junto a Ricardo Cherta, Aritz Egea, Borja Fernández, José Ángel Fernández y Marcos Ramos.

El 9 de junio se disputará la Long Trail, bajo una distancia de 86 kilómetros, con salida en Stubai y meta en Innsbruck.

Esta convocatoria mundialista de Alejandro Mayor vuelve a evidenciar la gran calidad de los atletas canarios. El equipo masculino español logró en la Long Trail de 2022 la medalla de bronce. Los cuatro integrantes de aquel equipo repiten en Innsbruck-Stubai: José Ángel Fernández (cuarto en Chiang Mai), Aritz Egea (quinto en 2022 y campeón de España 2023 de ultra trail running), Marcos Ramos (23º y quinto en el Nacional) y Borja Fernández (45º y subcampeón en El Paso). Alejandro Mayor y Ricardo Cherta se unen a este grupo con la intención de alcanzar el mejor resultado posible.

Alejandro Mayor se incorpora el lunes a la expedición que emprenderá viaje a tierras austriacas. El atleta galdense está entusiasmado con esta cita. «Acudir a un Mundial, vistiendo los colores de la selección española, es a lo máximo a lo que puede aspirar cualquier atleta. Es también la recompensa de unos cuantos años de entrenos y muchos sacrificios para mejorar día a día y al menos intentar estar entre los atletas más destacados», afirma a CANARIAS7.

«Es algo que cuando empecé a correr nunca hubiera imaginado, pero que con el paso de los años y la progresión que he ido obteniendo he visto que algún día podía ser posible. He visto cómo mis dos grandes referentes en este deporte lo lograron, Cristofer Clemente y Efrén Segundo, mi entrenador, que desde que empecé en este mundillo fijó su mirada en mí. Hace ya siete años que me ayuda con los entrenos. Yo he querido seguir el paso de ellos, o al menos intentarlo. Acudo en un buen momento de forma, he intentado mantener el pico de forma con el que fui al campeonato de España en Reventón Trail. Los entrenos han ido saliendo muy bien y he encadenado seis semanas bastantes buenas para intentar llegar en las mejores condiciones posibles», resalta.

Alejandro Mayor es consciente de sus posibilidades y tiene claro que quiere disfrutar de esta experiencia única al máximo. «Vivo con los pies en la tierra, y soy bastante realista en cuanto a las expectativas. Este deporte en los últimos años se ha profesionalizado bastante, pero no en igual medida para todos los atletas, ya que muchos de ellos pueden dedicarse plenamente a ello y en cambio otros, como es mi caso, compaginamos trabajo y deporte, por lo que se hace difícil sacar las horas de entreno que me gustaría tener, algo que creo que hace que no podamos estar en igualdad de condiciones en muchas ocasiones. Así que las expectativas para mí son muy claras, disfrutar al máximo de esta experiencia y oportunidad junto a un gran equipo, tanto en lo técnico, como de atletas, y aportar mi grano de arena a este gran equipo para integrar colgarnos alguna medalla», destaca.