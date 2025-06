Armide Soliveres se luce en el nacional de bodyboard de Arucas

CANARIAS7 Arucas Sábado, 28 de junio 2025, 19:39 Comenta Compartir

La primera jornada del Oleaje Bodyboard Contest 2025 arrancó con fuerza este sábado en la playa de San Andrés, y el gran protagonista fue Armide Soliveres, actual campeón del mundo y natural de Las Palmas de Gran Canaria, quien deslumbró en los cuartos de final de la categoría Open, consolidándose como uno de los favoritos para el título absoluto del campeonato. Soliveres, representante del Club Deportivo de Surfing Oleaje, registró además la mejor puntuación combinada del día en la categoría, con 8,00 y 6,10 puntos en sus dos mejores olas, sumando un total de 14,10 puntos que lo sitúan en la cima del ranking provisional.

«Competir en casa siempre es especial. La energía que transmite esta playa y el apoyo del público me motivan muchísimo. Hoy me sentí muy cómodo en el agua, logré conectar buenas maniobras y estoy enfocado en seguir dando lo mejor en las finales. Me alegra ver cómo el bodyboard está creciendo y cómo estos eventos sirven para visibilizar todo el talento que hay en Canarias. Desde pequeño soñé con estar en campeonatos así en mi tierra y ahora es un orgullo poder representar al club y a toda una generación que ama este deporte», declaró Soliveres tras salir del agua.

Este domingo, la emoción continuará creciendo con la final en la categoría Open. Junto a Soliveres, competirán los grancanarios Alexander Montes, campeón del mundo júnior de bodyboard, y Carlos Suárez, campeón de España, reafirmando el peso competitivo a nivel nacional. «La presencia de tantos referentes del bodyboard grancanario, augura un duelo vibrante sobre las olas de San Andrés, demostrando que el bodyboard en Canarias está muy vivo», comentó Adrián Ramos, vicepresidente del Club Deportivo de Surfing Oleaje.

Jóvenes promesas en acción

En el cuadro juvenil, la categoría Sub18 dejó grandes momentos gracias al talento emergente de los riders canarios. El grancanario Mauro Bolaños fue uno de los más destacados del día, logrando una excelente actuación con una puntuación combinada de 15,17 puntos, resultado de dos sólidas olas valoradas en 8,00 y 7,17 puntos. Junto a Bolaños, también brilló Hugo Medina, joven rider local de Arucas, que continúa firme en la competición tras superar la primera manga. Adicionalmente, se disputaron las primeras mangas en Sub14 masculino.

Categorías máster y vintage: experiencia sobre las olas

En la categoría Máster, el protagonismo de la jornada fue para Jonathan Vega, rider de Gran Canaria, quien se posicionó en lo más alto gracias a una actuación sólida y fluida, sumando

12.84 puntos con dos destacadas olas valoradas en 6.67 y 6.17. Le siguió el grancanario Roberto San Román, con una puntuación combinada de 9.27 (5.00 + 4.27).

En la categoría vintage, el tinerfeño David Domínguez, pionero del bodyboard en Canarias, demostró su experiencia sobre las olas. Junto a él compitieron figuras como Ricardo «Richard» Estupiñán o Manuel San Román, quienes aportaron solidez y veteranía al campeonato. Esta modalidad no oficial es una categoría especial destinada a riders veteranos del bodyboard canario, impulsada por primera vez con este evento.

Dropknee: estilo clásico y técnica al límite

La categoría Dropknee, que combina maniobras de pie y rodilla sobre la tabla, ofreció una de las competiciones más técnicas de la jornada. El venezolano residente en Canarias David Valladares, campeón de Europa de la clase, fue el gran destacado, logrando la mejor puntuación combinada con 11,33 puntos. En segundo lugar, se situó Hugo Hernández (Gran Canaria), con una puntuación de 10,83 puntos, seguido de Félix Estupiñán con 7,90.

Lo que viene: emoción asegurada este domingo

Este domingo se celebrarán las finales de todas las categorías, además de disputarse por completo la categoría femenina, que no tuvo competición durante esta primera jornada, así como la clase Sub18 femenina. Entre las riders que entrarán en acción se encuentran figuras destacadas como la tinerfeña Teresa Miranda Padilla, subcampeona del mundo, y la grancanaria Mar Suances del Club Deportivo de Surfing Oleaje, campeona de España Sub18 en 2023. Los resultados se pueden seguir en directo: www.surfscores.com/ESP/2025/fcs03