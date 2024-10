Armide Soliveres: «Aún estoy intentando creerme que soy campeón del mundo»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 21 de octubre 2024, 19:07 | Actualizado 19:14h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

¿Cómo ha digerido este éxito un día después de lograrlo?

Pues la verdad es que todavía no lo he digerido en absoluto. Recibo muchísimos mensajes, intentando creerme lo que he conseguido, un título que nadie tenía en toda España. Así que aún sigo tratando de entender todo lo que está pasando.

¿Cómo lo celebró el propio domingo?

Con tranquilidad. Me fui de cena con los amigos a disfrutar de ellos y de un rato de relax después de toda la tensión de la competición.

¿Cuántas felicitaciones ha recibido y de quién le ha hecho más ilusión?

Ha sido una verdadera avalancha de felicitaciones. Muchísimos mensajes, yo diría que más de mil. Y sin ninguna duda, la enhorabuena que más me ha gustado es la de mis padres y hermanos, y también la de los amigos más cercanos.

¿Cómo resumiría la temporada una vez finalizada?

A nivel deportivo, en ningún caso esperaba estar en esta situación al comienzo de la temporada. En mi cabeza podía pensar que en temporadas posteriores tenía opciones de meterme arriba en el ranking, pero no tan rápidamente. Pero las cosas se fueron dando y las victorias en Itacoatiara, en Brasil, y Maldivas lo cambiaron todo, hasta sumar una regularidad que me ha llevado al título mundial. Pero también ha sido un año que me ha permitido conectar con nuevas personas y abrirme caminos nuevos. También para conectarme mucho más con el deporte que practico, y con ambientes nuevos, no solo la competición.

¿Cómo cree que le influirá en su carrera ser campeón mundial?

Cada vez me conoce más gente, así que pienso que este campeonato aumentará mi popularidad. También espero que se note un cambio en lo económico.

¿Tiene en la cabeza sumar un segundo mundial?

Sumar un segundo mundial sería genial, claro que me gustaría, tanto la temporada próxima como cualquier otra. Pero es un objetivo tremendamente complicado. Ahora mismo, no es mi principal objetivo.

¿Qué opinión le merece el título mundial junior de Alexander Montes?

Pues que chapó por Alexander. Fue con confianza, con pasión, creyéndoselo, y al final demostró sus ganas de vencer y lo consiguió. Se lo mereció más que nadie.

Doble título mundial para Canarias.

Alexander Montes es el tercer junior grancanario que alcanza el mundial en esa categoría, conmigo y Jorge Hernández. Esto demuestra la fuerza que tiene el bodyboard en Canarias y la enorme y talentosa cantera que aquí existe. Seguro que este doblete ayudará a que en el futuro se refuerce aún más nuestro deporte.

Ha hecho historia siendo el primer español en lograr el título mundial.

Así es. Todavía tengo que asimilarlo todo, pero estoy tremendamente feliz por ello, y por contribuir a que el bodyboard coja fuerza no solo en Canarias sino en toda España.

El éxito siempre ayuda a buscar más soporte económico.

Indudablemente. Siempre resulta complicado, pues hay que trabar mucho esa parte, con mucho papeleo. Tengo 22 años y ni yo ni mi familia tenemos experiencia en este ámbito, así que me gustaría empezar a aprender, o incluso contar con un mánager que me ayude a llevar todo esto, porque se me hace grande. Las administraciones públicas se han portado muy bien conmigo, se lo agradezco y espero que lo sigan haciendo y me sigan acompañando en el mi futuro dentro del bodyboard.