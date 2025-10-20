Ariadne Giménez, flamante subcampeona del mundo en Sudáfrica La lanzaroteña se colgó la medalla de plata de kayak en el Ocean Racing World Championships 2025

La lanzaroteña Ariadne Giménez, integrante del Club de Piragüismo Marlines de Lanzarote, protagonizó una actuación histórica en el ICF Canoe Ocean Racing World Championships 2025, celebrado en Durban (Sudáfrica), consiguiendo la medalla de plata mundial el sábado en la modalidad SS2 Mixto Junior junto a su compañero Pau Sánchez, del Club Náutico La Vila Joiosa.

La dupla española completó con éxito una exigente travesía de 29 kilómetros, enfrentándose a olas de entre 2 y 3 metros y rompientes que pusieron a prueba la técnica y el valor de todos los participantes. Con un recorrido de auténtico downwind sudafricano, Ariadne y Pau mantuvieron un altísimo nivel de rendimiento durante toda la prueba, subiendo al segundo cajón del podio mundial y consolidando a España entre las potencias del kayak de mar en categoría Junior.

Sin apenas descanso, en la jornada del domingo, Ariadne volvió al agua para afrontar el SS1 Junior Femenino (individual), completando otros 35 kilómetros de navegación con vientos de más de 30 nudos y olas superiores a los 3 metros, en condiciones aún más duras que las del día anterior.

La joven lanzaroteña consiguió la cuarta posición mundial, quedando a tan solo dos minutos del podio, tras una prueba donde las salidas y llegadas en playas con fuerte rompiente se convirtieron en una auténtica lotería.

«Ha sido el fin de semana más duro y a la vez más bonito de mi vida», confesó Ariadne al finalizar la prueba. «El sábado con Pau fue increíble; nos entendimos desde el primer momento y disfrutamos cada ola. El domingo, sola en el SS1, el mar estaba salvaje, pero solo pensaba en llegar, en seguir adelante y darlo todo por mi club, por mi familia y por Canarias. Me quedo con la sensación de haberlo dado todo y de haber aprendido muchísimo. Ha sido un Mundial que no olvidaré nunca», destacó.

En total, Ariadne completó más de 70 kilómetros en menos de 48 horas, demostrando una fortaleza física y mental extraordinaria, en un mar repleto de tiburones, ballenas y delfines, que ofreció un espectáculo natural tan bello como salvaje. Desde el Club Marlines de Lanzarote, con sede en Arrecife, se ha destacado el enorme mérito de su joven deportista, que con solo 17 años ha llevado el nombre de Lanzarote y de Canarias al podio mundial, consolidándose como una de las grandes promesas del kayak de mar internacional.

Asimismo, el club felicitó al resto del Equipo Nacional Español, que firmó una actuación sobresaliente en Sudáfrica. Además de la plata de Ariadne y Pau, el equipo logró el oro de Andrea Jiménez en SS1 Junior Femenino, el bronce de Julián St. Mary en SS1 Junior Masculino, y la plata de Sara Mengual y Pablo St. Mary en SS2 Mixto Sub23, completando un balance espectacular de 1 oro, 2 platas y 1 bronce para España.

«Ariadne ha demostrado que con trabajo, constancia y pasión se puede desafiar cualquier ola. Su actuación en Durban marca un antes y un después para nuestro club y para el piragüismo lanzaroteño», señalaron desde la dirección técnica del Club Marlines.

Con este nuevo éxito, el club lanzaroteño —invicto desde 2017 a nivel nacional de Jóvenes Promesas— vuelve a situar a Canarias en la élite internacional del kayak de mar, reafirmando su papel como cuna de talento y referente en formación de palistas de proyección mundial.

El Club Piragüismo Marlines de Lanzarote agradecen el apoyo de los patrocinadores y colaboradores, entre los que se encuentran el Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida, Promotur Turismo de Canarias, Deporte Canario, el Cabildo de Lanzarote, el Servicio Insular de Deportes, Turismo Lanzarote, Lanzarote Sport Destination, los Centros de Arte, Cultura y Turismo, el Ayuntamiento de Arrecife, Deportes del Ayuntamiento de Arrecife, Turismo Arrecife, NK Spain, Tripasión Eventos, Cicar, Máximo Rendimiento y High Pro Nutrition, quienes hicieron posible la realización de este importante evento deportivo. Su compromiso y respaldo son fundamentales para fomentar el desarrollo del piragüismo en la región.

