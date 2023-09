Aramis Torres y Samuel Carmona ya viven su pelea por el cinturón del EBU Silver

Aramis Torres (Las Palmas de Gran Canaria, 1995) se sabe ante la gran oportunidad de su carrera profesional. Hasta ahora se ha hecho sitio en el ring a base de méritos, buenas peleas y triunfos que le dieron fama. Pero le falta una gran faena, un cinturón para estrenar palmarés y tiene marcado a fuego la fecha del 10 de noviembre con el combate ante Samuel Carmona por el EBU Silver del peso mosca. Será en el Gran Canaria Arena en una jornada histórica y de la que saldrá un campeón continental de la tierra. Él tiene claro que ya le toca.

-Vaya pelea que va a protagonizar junto a Samuel Carmona por el EBU Silver...

-No creo que se pueda ver una pelea mejor en Canarias y es de las más importantes, también, a nivel nacional. Por algo tanto Samuel como yo vamos a aspirar a este cinturón. Nadie nos ha regalado nada.

-Lleva sin pelear desde marzo de 2022 y con una lesión de codo de por medio. ¿Tanta inactividad juega en su contra?

-La lesión ya está olvidada porque la recuperación ha sido perfecta. Por ese lado estoy muy tranquilo. Sobre la falta de peleas, es verdad que no se ha dado la oportunidad de subir al ring desde hace año y medio, pero los entrenamientos que llevo y la carga de trabajo, con muchísima intensidad y exigencia, me hacen confiar totalmente en mis posibilidades.

-¿Va a llegar en su mejor versión a esta confrontación?

-No tengo ni la más mínima duda. En estos dos meses que quedan voy a seguir trabajando a tope, sabiendo todo lo que me juego y lo que voy a necesitar para ganar. Estoy motivado como nunca.

-Ya le ganó una vez a Samuel Carmona...

-Fue en categoría amateur y hace mucho tiempo. El dato está ahí, pero han pasado muchos años y eso no me asegura nada.

-Olímpico, campeón de casi todo... No necesita presentación su oponente.

-Samuel es un grandísimo boxeador y que ha logrado cosas muy importantes. Yo le respeto fuera del ring todo lo que merece. Pero dentro, ya no. Dentro iré a por él con la idea de ganarle y poniendo lo mejor que llevo dentro.

-¿Que se conozcan tanto elimina el factor sorpresa y conduce a una pelea muy táctica?

-Samuel y yo habremos hecho más de 50 sparrings juntos. Me ha dado, le he dado, me ha ganado, le he ganado... No hay secretos entre nosotros, pero la pelea va a permitir que se vea un buen boxeo, que es lo importante. Y, claro, que pueda ganarla.

-Se anuncia un Arena lleno hasta la bandera. ¿Un aliciente más?

-Desde luego que sí. Saber que la afición va a estar ahí me pone los pelos de punta.

Ambición máxima

La última vez que Samuel Carmona (Las Palmas de Gran Canaria, 1996) se ajustó los guantes fue en diciembre de 2022 y en la disputa de un título del Consejo Mundial celebrado en Estados Unidos. Máximo nivel para un púgil instalado en la cima, con pedigrí olímpico y al que tutela el seleccionado nacional Rafael Lozano. Desde 2019 no pelea en su tierra y pretende un regreso triunfal con el añadido de atrapar un título que, como admite, le hace especial ilusión. «Hay que agraceder al Cabildo, a la promotora y a todos los que han hecho posible esta pelea tan bonita en Gran Canaria. Es un lujo para todos», pondera con altísimas expectativas en esta velada sin precedentes de la que quiere salir coronado para ampliar su vitrina.

-Un cinturón en juego y, encima, en casa. Más, imposible.

-Pues sí. Estoy muy feliz de que me hayan dado esta oportunidad y ahora lo que me queda en estar a la altura, competir bien y tratar de ganar. Creo que va a ser así.

-A diferencia de Aramis, inédito en este año, usted tiene una pelea el próximo sábado en Barcelona y que le dará rodaje. ¿Es una ventaja?

-Espero que lo sea. Me voy a tomar este combate con todas las ganas del mundo y será como un ensayo general. Pero queda mucho tiempo por delante y sé que me quedan muchos entrenamientos tanto con Carlos Formento como con Rafael Lozano.

-Ha compartido con Aramis inicios, entrenamientos, vivencias... ¿Cómo lo ve de rival?

-Aramis es un boxeador muy completo, muy duro para cualquier rival. Lo conozco bien y creo que puede conseguir cosas importantes en su carrera. Pero ese cinturón es mío. Lo voy a ganar. Voy a dejarme la vida en ello.

-¿Se considera favorito?

-No pienso en eso. Siempre salgo a ganar y siempre confío en mi trabajo. Me centro en dar mi mejor versión. Contra Aramis, igual que hago siempre contra cada adversario, saldré a morir en el ring desde la primera campana.

-La afición se ha acostumbrado a verle por medio mundo menos en Gran Canaria. ¿Qué sintió en el momento en el que se confirmó que era aspirante al EBU Silver y en la ciudad que le vio nacer?

-Algo muy especial. He tenido la suerte de pelear en muchos países y es una experiencia muy positiva y que te ayuda a madurar, a mejorar, a ser más competitivo. Pero siempre es especial competir en Gran Canaria. Me encanta. Y más en el Arena, con el público y el ambiente que habrá.

-¿Se le va a hacer larga la espera?

-Entre la pelea que tengo ahora y los entrenamientos se irá volando el tiempo seguro.