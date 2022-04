La apuesta por la cantera que relanza a la escuela isleña

El olímpico Samuel Carmona no dudó en apoyar a los jóvenes valores que estarán en esta velada. / cober

La valiente apuesta de la promotora JMA Premier Boxing Canarias por el boxeo amateur, y que el próximo 24 de abril deparará la velada Guantes Dorados en el pabellón Juan Beltrán Sierra, ha servido de impulso y estímulo para el trabajo de formación que se realiza en los gimnasios, protagonistas en este evento y que pondrán situar en el ring a sus mejores valores.

Aunque no corren tiempos fáciles para la promoción del deporte a esta escala y se viene de un largo ciclo de absoluto apagón por las restricciones que deparó la pandemia, los brotes verdes comienzan a aparecer en el panorama pugilístico isleño y que vuelve a lucir a cuenta de las últimas iniciativas realizadas bajo el mismo sello, como la acontecida el pasado 13 de marzo con la reaparición de Aramis Torres, con amplia presencia también de prospectos emergentes.

La naturaleza de Guantes Dorados es otorgar oportunidades y en un marco que motiva por su diseño, cruzando a distintos clubes y con una organización a la altura. Por si fuera poco, se aguarda con ilusión la respuesta del público, siempre tan receptivo y dispuesto a incentivar a los chicos con su presencia. Sin ir más lejos, la concurrencia fue notable en la última convocatoria en el Beltrán Sierra, lo que invita a tener previsiones más que optimistas en este apartado.

A poco más de una semana para el día esperado todos los integrantes del cartel exhiben una motivación mayúscula, conscientes como son de que tiene ante sí una reválida inmejorable. Samuel Carmona, el estandarte del boxeo canario en estos momentos, campeón de todo y olímpico en Río de Janeiro 2016, fue testigo directo del nivel de ilusión que hay en la nueva generación.

Identificación con los que empiezan

Se siente identificado con ellos, porque pasó por lo mismo en sus inicios, y no duda en pedir máximo apoyo para que sigan saliendo especialistas de nivel: «Hay que poner todos los medios para los jóvenes, para que nuestro boxeo siga formando buenos deportistas que puedan llegar lejos. Creo que hay un gran nivel por lo que he podido ver en varios gimnasios y, por mi parte, no puedo hacer otra cosa más que elogiar cada velada que sirva para proyectar a los que vienen de abajo».

«No me cabe la menor duda de que la gente va a estar con nuestro boxeo y que el próximo 24 de abril habrá una gran fiesta , con buenas peleas y gran ambiente», añade el isletero y que viene de ganar, recientemente, en Barcelona y al mexicano Joel Córdova.

Que alguien con el nombre y recorrido de Carmona se persone para la foto de familia y lance este mensaje constituye, sin duda, un motivo de calidad para que los implicados ultimen sus preparativos y, cuando llegue la hora de la verdad y se ajusten los guantes, estén a la altura.