Antonio Patarrasa quiere revitalizar la lucha en Buen Lugar

Un mensaje en redes sociales, puso a este periódico sobre la pista de una altruista acción para promocionar la lucha canaria en Firgas. Textualmente decía: «Soy Antonio González «Patarrasa», exluchador y también exmandador del Buen Lugar. Siempre estaré agradecido de cómo me trataron los vecinos durante toda la etapa que estuve como responsable técnico de dicho club, por lo tanto, ahora quiero devolver el cariño que recibí, por lo que vuelvo al club de mis amores, como nuevo responsable en la enseñanza de la lucha canaria.

Las clases y los entrenamientos comenzarán el lunes 17 de julio en el terrero de Buen Lugar, lunes, miércoles y viernes. Los niños a las 18 horas y los mayores a las 19:30 horas». Además, ponía su teléfono para que se inscribieran gratuitamente.

Ampliar

«Patarrasa» fue luchador del Vencedor durante la década de los sesenta del pasado siglo y mandador del Buen Lugar durante diecisiete temporadas, por lo que contactamos con él para que nos explicara cuales eran sus planes. Quedamos en el terrero el pasado lunes a las 19 horas ya que él no lo había visto todavía. Cuando entramos se quedó paralizado porque la arena no servía, sucia y contaminada. Había que cambiarla totalmente y el aspecto no era el más adecuado. La instalación de Buen Lugar mientras estuvo abierta, era de los mejores terreros de canarias, por su amplitud en todos los aspectos ya sea el terrero, vestuarios, baños, oficinas, almacén y gimnasio.

Se da cuenta que no hay cables de la luz, por tanto, no existe salvo si se conecta a un generador; que los vestuarios y los baños, están sin griferías, al margen de la suciedad. También al gimnasio le falta la mitad del mobiliario y las oficinas del club, como la sala de trofeos y demás dependencias, estaban revueltas y en mal estado. «Es increíble el abandono de la instalación, cuando antes fue modélica.

Ampliar

Antonio «Patarrasa» y sus colaboradores, tenían una reunión con el concejal de deportes, que además comprobaría in situ, el estado del terrero y confiaba que con una cuadrilla municipal y algo de dinero para los arreglos se pudiera solucionar y comenzar lo antes posible a enseñar lucha canaria, a crear cantera. «Hay que empezar los proyectos desde abajo y tener paciencia. Lo que deseo es que todas aquellas personas grandes y pequeñas que desee practicar este deporte, tengan un lugar preparado donde hacerlo y alguien que los enseñe».

Desde que el equipo de Buen Lugar dejo la competición, lleva cerrada, abandonada. Además, entraron ladrones y se llevaron todo lo que pudieron, desde cables, trofeos, griferías, equipajes, material del gimnasio, etc. El ayuntamiento firguense no hizo nada en estos años últimos por repararla y así se encuentra ahora. El nuevo ayuntamiento de Firgas tiene la palabra, pero basta ojear la ley del deporte canario, que no se cumple, para saber cuál es su obligación .