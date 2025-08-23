Antonio Alonso gana el Torneo Frimancha

El certamen se celebró este sábado en el Maspalomas Golf con más de cien jugadores

Antonio Alonso se proclamó ganador con 41 puntos de la categoría scratch del VII Torneo Frimancha Canarias, decimotercera prueba clasificatoria del XXVII Circuito Maspalomas Golf Cup que tuvo lugar ayer en el magnífico recorrido de Maspalomas Golf con la intervención de 121 jugadores.

En la 1ª categoría de caballeros, la victoria fue para Madji Joher con 40 puntos, quedando en segundo lugar Luis Marrero con 38 puntos. La 2ª categoría se decantó del lado de Alcorán Medina con 42 puntos quedando en 2º lugar Alessandro Uffizialetti con 41 puntos. En la 3ª categoría se impuso Patricia Ley sumando 40 puntos al final del recorrido, secundada por Jaime Hidalgo con 37 puntos. El premio al mejor clasificado sénior correspondió a Antonio Alonso por ausencia de Thor Hellenaes y el de la mejor señora clasificada para Nerea Garrido.

El premio consolación para la última clasificada fue para Susana Rivero. Los ganadores obtuvieron como premio su clasificación para jugar la Gran Final del XXVII Circuito que se va a celebrar en Maspalomas Golf el próximo 31 de agosto, estancias de fin de semana en Luxury Rural House El Borbullón, Jamón Ibérico de Bellota, green fees en Maspalomas Golf y numeroso material de golf Taylor Made, Bridgestone y Srixon.

Sorteos y regalos

En el apartado de premios especiales, el drive más largo de caballeros en el hoyo 9 fue para Javier Cabrera y el de señoras en el hoyo 10 para Mappi Lagares, mientras que la bola más cercana a bandera en el hoyo 3 en la categoría de señoras fue para Nerea Garrido y el de la bola más cercana a bandera en el hoyo 16 entre los caballeros lo ganó Antonio Alonso. El evento también contó con un sorteo de numerosos regalos entre todos los asistentes a la clausura en el que destacó la extraordinaria barbacoa que llevó a cabo Frimancha Canarias para todos los invitados al acto, todo ello amenizado por un disc jockey.

Asimismo, se informó a todos los presentes de la celebración de la decimocuarta y última prueba clasificatoria del circuito, XVII Torneo Fund Grube, que se va a celebrar en Maspalomas Golf el próximo sábado 30 de agosto.

