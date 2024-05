Alonso Pérez se confirma como el mejor de España en ILCA 4

Organizado por el Real Club Náutico de Portosín (A Coruña) finalizó el Campeonato de España de ILCA 4, en el que el regatista Alonso Pérez, del Real Club Náutico de Arrecife se proclamó campeón de España. Confirma así su poderío en la clase de la que el pasado mes de febrero en Valencia ya logró imponerse en la Copa de España.

Si en la Copa finalizó empatado a puntos con el segundo clasificado, ahora se impone con 3 puntos de diferencia sobre el catalán Joan Fargas que finalizó segundo. El podio lo completo el necesito Guillerm Dengra del Club Náutic el Masnou.

Alonso realizó una competición espectacular con tres primeros puestos, un segundo y un tercero, su peor resultado fue el 15º de la quinta manga.

El equipo del RCN de Arrecife lo completaban Guillermo Bravo de Laguna finalizando 15º en la categoría Sub 16 masculina con su mejor puesto con un 5º en la general de la cuarta manga en grupo amarillo y habiendo entrado en el grupo oro e la fase final.. En la misma categoría Ulises Montesdeoca se clasificó 20º y realizó la segunda fase en el grupo plata. 13er puesto de Adriana Bravo de Laguna en la Sub 16 femenina a pesar de no haber salido en las dos últimas mangas.

Los campeones por categorías fueron: el Sub 18 Alonso Pérez (RCN Arrecife) como campeón absoluto y de su categoría. Patricia Caballero (RCN Gran Canaria) en sub 18 femenina. Carlos Zendrera (CMSAP Cán Pastilla – Baleares) en Sub 16 masculino y Lara Rondalli (RCN Valencia) en sub 16 femenina.