El Almogarén va por el doblete en la final de Copa ante el Vecinos Unidos

El terrero del Chiquero de los Molinillos de Ingenio, será el escenario este viernes de la final de la Copa de Tercera, entre el gran favorito, Almogarén Queso Flor de Valsequillo, que no ha perdido una luchada en toda la temporada, y el Vecinos Unidos Agua de Firgas, que ha sido el segundo mejor equipo, solo ha cedido ante los de Ayose Ramírez y plantean dar la batalla a una sola luchada.

Los actuales campeones ligueros buscan el doblete y es el único equipo con tres destacados C, hombres de la veteranía de Joan Lajo, Airán Gordillo y Yeray Hernández, que han competido poco esta temporada, porque los equipos no llegan arriba. Después tiene un tridente en la media, con bregadores que bien podrían ser DC por la gran temporada que están realizando y es donde se acaban casi todas las luchadas, porque entre Cristo López, Leandro González y el herreño William Landaeta, no dejan que salgan sus destacados al terrero, pues ellos hacen el trabajo. Si además poseen otros luchadores de potencia y que han explotado esta temporada, como Sony Santana, poder derrotarlos en Gran Canaria, parece casi una quimera.

Por su parte el Vecinos Unidos Agua de Firgas, tiene dos DC como Jorge Rivero y el veteranísimo Alberto González que, por su gran temporada, a sus 47 años, estuvo en la luchada del Día de Canarias, son capaces de cualquier hazaña en un buen día y a eso se agarran. A ellos le acompaña un joven que sigue creciendo como Kilian González o el presidente luchador, Claudio Perdomo que, aunque no está en la forma deseada, puede siempre hacer un par de puntos y eso es una ayuda para el equipo.

Los de Valsequillo no desean el cartel de favoritos, teniendo en cuenta que en una luchada puede pasar cualquier cosa y a eso se agarran los firguenses, para intentar dar la sorpresa del año, sabiendo que la empresa es muy complicada, pero, por ellos no quedará y están bastante motivados a pesar de la gran dificultad que entraña. Lo único seguro es que se confía ver una buen encuentro, por la clase de los bregadores participantes, los dos mejores conjuntos de tercera categoría en la isla.