Alejandro Afonso, campeón de Canarias de puntales A

Con un campo casi lleno y un palco repleto de autoridades, se disputaba en Gáldar el campeonato de Canarias individual por categorías, correspondiente a la pasada temporada y que tuvo que ser aplazado por el incendio de La Palma.

Los ganadores tenían el premio extra de que acudirán seleccionados, para disputar el próximo mes de noviembre en Corea, el torneo de lucha Ssirum. Previamente se había celebrado en cada isla el campeonato insular y eran esos campeones los que estaban presentes en la ciudad de los Guanartemes.

Las primeras en bregar fueron las luchadoras no calificadas, donde Ana Santana y Cristina Rodríguez llegarían a la final. Ambas se dieron una cada una y separada la tercera. De manera sorprendente se decidió la ganadora lanzando una moneda, al no tener previsto estas circunstancias en las normas de la competición, siendo la luchadora del Santa Rita Autos Rosso, la vencedora, pero no se descarta el recurso de la luchadora del Tenercina.

En luchadores no calificados, fueron finalistas, el majorero Rafa Elvira y el grancanario José Mendoza. Las caderas del luchador del Maxorata se imponían a un Mendoza que dio buena impresión y que llegó a estar lucha a lucha, pero el poderío de Elvira- esta campaña es DB- se impuso. Uno de los grandes favoritos, Fran Vega se eliminaba con Cristo López al no poder con el grancanario.

Saltaban a la arena las luchadoras destacadas C, que al ser tres, se realizaba un triangular entre las hermanas Olivia y María Ramírez y la tinerfeña, ahora en el Tenercina, Auxi Rocha. Las Ramírez derrotaban a la veterana luchadora y entre ellas, fiel a la tradición que los hermanos no se enfrentan, María dio por ganadora a Olivia poniendo la mano en el suelo. En el choque entre María y Auxi, se vieron tres de las mejores agarradas de la noche al irse a lucha a lucha.

En destacados C masculinos, se disputaron el título, Cristo Betancor y Josué Acosta, sorprendiendo este último dándole las dos consecutivas, cuando parecía que la final sería más competida, pero fue superior Josué ante un Cristo, que se le vio todavía falta de forma para la fortaleza que dispone.

La categoría de destacados B, nos dio una final de excelentes luchadores como Jonay Matoso del Antigua y Cristian García del Chimbesque. Una final muy competida pero el gran momento del majorero y su clase, le daba el triunfo ante un rival muy complicado y con el que se verá nuevamente en la liga regional.

Los destacados A ya elevaron el nivel, pero la eliminación previa de Jonay Alemán y Andrés Carmelo Guillén al no derribarse, propició que el título se lo jugaran el palmero

Alexander Moreno y el grancanario, puntal C esta campaña, Alberto Zamora que le pudo dar la primera y lograr un entorchado ante un duro y combativo Alexander que se lo puso muy difícil. Ambos están ahora en la liga de la isla bonita por lo que repetirán agarradas.

Llegaba el momento de los puntales C, con un triangular entre Samuel Rodríguez «Gomerito III», Marcial Viñoly e Isael Rodríguez, con triunfo final para el luchador del Chimbesque tinerfeño Isael Rodríguez, que se impuso a sus dos adversarios.

En puntales B, los problemas físicos impidieron la presencia del grancanario, ahora en La Palma, Fernando Rodríguez, por lo que el entorchado fue para otro palmero, Pedro Hernández, luchador en las filas del Antigua de Fuerteventura.

El plato fuerte vendría con los puntales A, donde Fabián Rocha y Eusebio Ledesma se veían en la primera semifinal. Fabian sorprendía al puntal del Maxorata en la primera y se clasificaba para la gran final. Por el otro lado, Alejandro Afonso hacía lo propio con Elieser Gutiérrez, al darle las dos y se disputaba el titulo con el tinerfeño, esta campaña en el Rosario de valle Guerra. Tras separada en la primera, Alejandro Afonso lograba por su empuje, llevarlo a la arena en la segunda y alcanzar el máximo galardón regional.

En la entrega de trofeos, estuvieron presentes la directora general de deportes autóctonos, Lorena Hernández; el consejero de deportes del cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero; el alcalde de Gáldar y vicepresidente segundo del cabildo grancanario, Teodoro Sosa; el concejal de deportes del municipio, Ancor Bolaños y el vicepresidente de la gestora de la federación regional, Dámaso Rodríguez.

Además de los trofeos, los cónsules de Corea y Japón, también en el palco, recibían el escudo de Gáldar por parte del consistorio norteño; una placa de la federación canaria y el libro de Juan Coruña «viendo también se aprende» que lo dio en mano a cada uno de ambos diplomáticos el propio exluchador.