La Aldea de San Nicolás volverá a tener lucha canaria

La Aldea de San Nicolás volverá a ver lucha canaria en el municipio, tras las reuniones que han mantenido por parte del consistorio, el alcalde, Víctor Hernández y el concejal de deportes, Miguel Afonso, con el presidente de la federación insular, Enrique Rodríguez, que sigue con su peregrinar por los 21 municipios de la isla, en busca que la lucha mejore en los que ya la tienen y regrese a los terreros, en los que no disponen de ella.

La buena sintonía entre ambas instituciones y la predisposición de la nueva corporación municipal, ha permitido que vuelva la ilusión a tener como antaño, su equipo de lucha. Para ello y que pueda comenzar de nuevo, se creará una escuela municipal que poco a poco vaya dando sus frutos y que, en un futuro no muy lejano, este municipio del oeste de la isla pueda, volver a disfrutar de un conjunto senior ya sea en masculino y femenino. Para ello se comenzará con las categorías de base, hasta poder surtir de luchadores y luchadores al futuro equipo.

Otro de los objetivos del consistorio aldeano, es que pueda ser lugar elegido para la celebración de eventos luchísticos, que pongan nuevamente a la Aldea en el mapa luchístico de la isla. El presidente de la federación insular se mostraba muy satisfecho por el acuerdo alcanzado porque significa «que uno de los siete municipios de la isla que no contaban con el vernáculo deporte, lo puedan recuperar. Primero a nivel de base y después, no se descarta que con algún conjunto senior. Es obligación de la federación intentar colaborar para ello, según nuestras posibilidades, hasta conseguir que los 21 de la isla, puedan albergar alguna de las categorías de nuestro deporte y no cesaremos en el esfuerzo por intentarlo.»