Alberto Pérez, coronado con honores como Grom King Junior Men Rising Series

Gesto de felicidad y euforia de Alberto Pérez tras proclamarse campeón de esta cita en el barrio de San Cristóbal.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:23 Comenta Compartir

Tras las anteriores pruebas de las Rising Series para Junior Men en Agadir, Iquique (Chile), Gold Coast (Australia) y Mehdya (Marruecos), IBC da una nueva oportunidad a los atletas canarios y europeos al organizar este evento en Gran Canaria.

La ola elegida por los organizadores fue El Caletón, también conocida como El Bajo en San Cristóbal. Una derecha y una izquierda en un arrecife volcánico, muy divertida, con buenos tubos y rampas. Este hermoso barrio pesquero, de donde han salido varios talentos del bodyboard como Lionel Medina e Isaac Rodríguez, entre muchos otros, no decepcionó y ofreció excelentes olas para este evento.

La competición comenzó con olas de unos 2 metros: condiciones fantásticas y divertidas para ver a los mejores jóvenes talentos del bodyboard en acción.

En la primera ronda, el alto nivel de los competidores fue evidente. Solo los dos mejores riders de cada serie avanzaron a cuartos de final. En esta ronda, destacó el rider lanzaroteño Dia Polo, quien obtuvo un total de 14 puntos. Otro ganador de la serie fue Jorge Silva. Antonio Rodríguez y Adrián Santana mostraron su mejor nivel y avanzaron a cuartos de final.

Ampliar

Los 16 mejores surfistas se dividieron en cuatro series, y solo los dos primeros avanzaron a semifinales.

Hugo Medina y Eric Daniel Trujillo avanzaron en una serie muy reñida, perdiendo por poco el objetivo del local Néstor Reyes de Gáldar. Todos mostraron un gran estado de forma navegando tanto a la izquierda como a la derecha. El rider local de Gáldar, Mauro Bolaños, volvió a demostrar todo su potencial, conectando un potente backflip de izquierda que le valió 7 puntos para alzarse con el primer puesto. A tan solo 0,5 puntos de distancia se ubicó Adrián Santana, del este de Gran Canaria. Jorge Silva logró un impresionante total de 14,20, superando con facilidad a sus rivales. El segundo puesto fue para el gran canario Alberto Pérez, quien fue ganando fuerza a medida que avanzaba la competición.

Antonio Rodríguez y Jorge Morales llegaron a las semifinales, ambos demostrando un gran nivel de surf. Derek Quintana y Erik Vega fueron eliminados en una serie muy reñida.

Emocionantes semifinales con los 8 mejores de la clasificación, quienes dieron un gran espectáculo mientras luchaban por un puesto en la gran final.

Ampliar

La primera semifinal arrancó con grandes olas en San Cristóbal. Una vez más, la estrella fue el canario Hugo Medina, quien demostró una maestría constante y se ganó un lugar en la final de Grom King. Adrián Santana también avanza con paso firme hacia el título.

Alberto Pérez mostró su mejor forma, surfeando olas sólidas en el arrecife de Caletón y logrando la mejor puntuación en la semifinal con 13.60, dejando claro que va a por el título. Jorge Silva le siguió de cerca, asegurándose ambos su pase a la final. Antonio Hernández y Jorge Berzal, lamentablemente, no lo consiguieron.

Desenlace

Tras un breve descanso, la competición se reanudó con una final reñida, llena de calidad y radicalismo por parte de los cuatro competidores, todos ellos atletas canarios, que demostraron una vez más al mundo el alto nivel de la juventud del archipiélago. En cuarto lugar quedó el joven Jorge Silva, quien no logró conectar buenas olas en la final. En tercer lugar quedó Adrián Santana, mostrando el mismo alto nivel que se vio durante toda la prueba. Hugo Medina estuvo muy sólido, realizando buenos backflips y aéreos, pero no pudo alzarse con el título en Gran Canaria. Y, sin duda, el héroe del día fue Alberto Pérez, quien no solo es el campeón de la prueba, sino que también obtuvo la mejor puntuación de todo el campeonato, un notable 15.85. El campeonato concluyó con el campeón en hombros de sus amigos.