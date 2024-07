«Siento que mi mejor momento está por llegar y quiero dar ese salto de calidad»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de julio 2024, 16:30 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Ya no es nuevo Lionel Medina (Las Palmas de Gran Canaria, 1999) en esto de abrirse hueco entre los mejores riders del mundo en el bodyboard. Y de ahí que asuma la necesidad de vivir con la presión de la exigencia propia a alguien de su cartel, ganador del Fronton King y del Quemao Class, doblete selecto al que une el haber sido noveno del ránking absoluto de la International Bodyboarding Corporation (IBC). Viene de destacar en las pruebas celebradas recientemente en Chile y Brasil y ahora, en espera del Europeo de Sintra (Portugal) y del Fronton King 2024, se toma un respiro en casa y respirando optimismo para lo que está en el horizonte.

–¿Contento con su balance enel último periplo en América?

–Creo que, en general, todo me fue bastante bien. En Iquique (Chile) hice podio con un tercer puesto, luego estuve entre los 32 mejores en la siguiente prueba y, ya en Brasil, estuve en el top-24. Es verdad que he tenido resultados mejores en años anteriores, pero salgo contento y motivado. Quiero que estos resultados me sirvan para coger fuerza.

–Mejor la ola de Chile que la brasileña...

–Seguro. En Chile, en roca, encuentro la ola de San Cristóbal. Es como una evolución de mi ola favorita. Y, claro, me siento muy cómodo, muy bien, cuando compito con esas condiciones. En Brasail, en arena, todo se complica un poco más para mí, aunque no me gusta buscar excusas. Cuando salgo al agua voy a por todas y en todo momento, me guste más o me guste menos la ola.

–Lo que viene vuelve a ser un desafío en toda regla. Antes de que acabe el año, Europeo y Fronton King. ¿Cómo lo afronta?

–Con muchas ganas. Son dos competiciones que conozco. El Fronton King es muy especial porque es en casa y ya he tenido la suerte de ganarlo. Sé lo que me voy a encontrar. Habrá mucha competencia, pero eso me motiva.Espero que me vayan bien las cosas.

–Más de cuatro años ya en el escaparate mundial. ¿ En qué nota que la experiencia le ha mejorado?

–Antes lo mismo no me animaba a surfear una ola pequeña. Ahora le pongo empeño a todo. Por así decirlo, no dejo pasar una. He aprendido a no dejar nada de lado y eso me ayuda a mejorar en mentalidad, en rendimiento, en manera de ver las cosas y hacerlas. Soy más ambicioso.

–¿En qué siente que tiene margen de crecimiento con la idea de lograr ser el mejor del mundo, que es su sueño?

–Quiero profesonalizarme en todos los sentidos. Siento que mi mejor momento está por llegar y quiero dar ese salto de calidad.Hablo de poder disponer de un preparador físico, un asesoramiento en nutrición y, también, la figura del psicólogo deportivo, que es algo muy necesario y que espero poder tener. A lo que yo puedo ofrecer en el mar quiero añadirle esos detalles que, seguro, van a hacerme mejor en todos los sentidos.

–¿Cómo van esos patrocinios y ayudas que le van a permitir cumplir ese propósito?

–Gracias al contrato que tengo con Decathlon España tengo cubiertos los grandes gastos, que son en los viajes. Eso me alivia muchísimo, pero siempre que quieres crecer necesitas más. Hace un tiempo me reuní con el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y quedaron en decirme algo. De momento, sigo esperando.

–¿Qué dice de la gesta de su compañero y amigo Armide Soliveres, flamante número uno del mundo en estos momentos?

–Es increíble lo que ha hecho. Me alegré muchísimo por él y fue muy emocionante compartir ese momento. Es un orgullo para todos los grancanarios verle ahí. No fue una sorpresa. Ha sido campeón mundial júnior, también de Europa... Es un deportista impresionante y sin descuidar los estudios. Una pasada.

–¿Hay cantera aquí para mantener este posicionamiento mundial?

–Seguro. Tenemos el mejor campo de entrenamiento con nuestras playas, siguen saliendo al agua muchos chicas y chicas a un nivel buenísimo y, encima, ahora Kevin Orihuela ha creado la Asociación de Bodyboard de Canarias (ABOCAN), que es una herramienta muy valiosa porque nos permite dar charlas y transmitir experiencias y consejos a los más jóvenes, intercambiar todo tipo de información, compartir inquietudes, poder evolucionar de una manera más eficaz. Nuestro bodyboard va a seguir sacando grandes nombres.

