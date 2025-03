Adrián Naranjo sigue creciendo y ya aguarda por retos internacionales

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de marzo 2025, 12:00 Comenta Compartir

A finales de enero dio buena cuenta de su rival y se apuntó el cinturón del Dryfactor Invitational, un evento internacional que atrajo a Tamaraceite a destacados especialistas de varios países. Y el pasado fin de semana, dentro del Total Fights, su adversario, el brasileño Paulo Oliveira, apenas le duró unos segundos en la jaula. Adrián Naranjo está de dulce, con un 2025 pleno de victorias, y ya se postula para retos de calado internacional.

«Fue por ko técnico y, la verdad, apenas me enteré por la rapidez en la que sucedió todo. Me quedé con ganas de más, pues me había preparado para un combate más largo, pero lo importante es ganar y cumplí con el objetivo«, relata con orgullo el pupilo de Gil Catarino.

Ampliar Gesto triunfal tras consumarse su victoria.

Adrián no renuncia a cumplir sus sueños en una disciplina a la que se entrega en cuerpo y alma y ahora aguarda con expectativas la posibilidad de mostrar sus credenciales fuera de Canarias, ya sea en cualquier otro punto de España o en el extranjero.

«Quiero competir lejos de mi tierra y eso va a ser posible por lo que me han dicho. Me motiva muchísimo y para eso me sigo preparando. Tengo sensaciones muy buenas a nivel físico y eso me permite completar mi plan de entrenamientos con bastante energía y ganas. Espero volver a pelear en un par de meses para aprovechar este buen momento«, concluye entusiasmado.

Temas

Deportes de contacto